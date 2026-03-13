Neuhadern vor schwerer Auswärtsaufgabe bei 1860 III

Mit der dritten Mannschaft von 1860 München hat der FC Neuhadern noch eine Rechnung offen. – Foto: FC Neuhadern

Das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde gehört aus Sicht der Neuhaderner zu den schwächeren Auftritten der Saison. Die Mannschaft fand damals kaum zu ihrem Spiel und musste sich letztlich verdient geschlagen geben.

Mit dem Erfolg gegen Alte Haide hat Neuhadern zuletzt ein klares Zeichen gesetzt. Besonders die spielerische Struktur und die Dominanz im Ballbesitz waren deutlich erkennbar. Genau daran will die Mannschaft nun anknüpfen.

„Das Hinspiel war eines unserer schlechtesten Spiele in der Hinrunde“, erinnert sich Trainer Dario Casola. „Genau deshalb ist es für uns auch eine gute Gelegenheit zur Wiedergutmachung.“

Casola: „Wir wollen die Leistung vom letzten Wochenende bestätigen. Unser Ziel ist es, unsere Spielidee weiter auf den Platz zu bringen, Dominanz zu entwickeln und das Spiel zu kontrollieren.“

Dabei erwartet Neuhadern jedoch ein Gegner, der vor allem über seine Physis kommt. Die dritte Mannschaft des TSV 1860 gilt als sehr robuste und zweikampfstarke Mannschaft, die Spiele häufig über Intensität und Körperlichkeit gestaltet.

Hinzu kommt eine zusätzliche Unbekannte: Bei den Gastgebern steht inzwischen ein neuer Trainer an der Seitenlinie, was auch eine veränderte Spielweise mit sich bringen könnte.

„Mit dem Trainerwechsel ist natürlich immer ein Stück Ungewissheit dabei. Wir wissen nicht genau, welche Spielidee sie aktuell verfolgen. Deshalb müssen wir uns in erster Linie auf unser eigenes Spiel konzentrieren.“, sagt Casola.

Personell kann Neuhadern dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Die Richtung für die Partie ist dennoch klar: Neuhadern will die positive Entwicklung fortsetzen und den nächsten Schritt machen.

„Wir haben in den letzten Wochen Fortschritte gemacht, vor allem in unserer Struktur und im Spiel mit dem Ball“, betont Casola. „Aber wir wissen auch, dass wir diese Entwicklung in jedem Spiel bestätigen müssen. Wenn wir unser Niveau halten und uns weiter steigern, haben wir eine gute Chance.“

Gegen einen körperlich starken Gegner und mit einer neuen taktischen Ausrichtung der Gastgeber wird jedoch eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten nötig sein.

„Wir müssen wieder mit derselben Intensität auftreten wie zuletzt, dann können wir auch in diesem Spiel etwas mitnehmen.“, erklärt Casola.