Neuhadern vor Pflichtspielauftakt – Pokal gegen die Münchner Kickers

Dem FC Neuhadern steht zum Abschluss der Vorbereitung die Generalprobe im Pokal gegen die Münchner Kickers bevor. – Foto: FC Neuhadern

Die Vorfreude innerhalb der Mannschaft steigt spürbar. Gleichzeitig wächst auch die Anspannung, denn nach mehreren Wochen Vorbereitung gibt es nun erstmals wieder die Möglichkeit, die eigene Entwicklung unter Wettbewerbsbedingungen unter Beweis zu stellen.

Nach dem größeren Umbruch im vergangenen Sommer ist der Kader in diesem Jahr deutlich stabiler geblieben. Die Zahl der Abgänge hält sich in Grenzen.

Für Neuhadern ist die Partie dabei mehr als nur ein Pokalspiel. Sie ist der erste echte Gradmesser dafür, wie weit die Mannschaft nach der Sommerpause bereits ist und gleichzeitig der letzte Schritt auf dem Weg in die neue Saison.

Philipp Gegenfurtner und Daniel Ivanov werden künftig für die zweite Mannschaft auflaufen. Franjo Lucic Jozak hat sich dem SV Gartenstadt Trudering angeschlossen. Zudem beendet Dennis Peterssen, der in der vergangenen Saison noch eine wichtige Rolle im Team spielte und den Verein als absolute Identifikationsfigur verlassen hat, seine Karriere.

Dem gegenüber stehen mehrere interessante Neuzugänge, die dem Kader zusätzliche Qualität und neue Möglichkeiten geben.

Mit Gianluca Barrella vom SV Planegg kommt ein Spieler hinzu, der das Team mit seinen Qualitäten verstärken soll. Nasrullah Mirza, zuletzt beim SV Pullach aktiv, bringt ebenfalls neue Impulse mit. Auch von den Münchner Kickers selbst kommt mit Kevin Hotko ein Neuzugang nach Neuhadern. Dazu gesellt sich Adam Bajjou, der zuletzt vereinslos war. Aus dem eigenen Nachwuchs rückt Besandrit Thaci aus der U19 in den Herrenbereich auf und bekommt damit die Möglichkeit, sich dauerhaft in der ersten Mannschaft zu etablieren. Mit Korbinian Jürgens vom TSV Großhadern und Patrick Nothhaft vom TSV Neuried kommen zwei weitere Spieler hinzu, die bereits Erfahrung im Münchner Amateurfußball mitbringen.

„Wir haben den Kader punktuell verstärkt und dabei bewusst darauf geachtet, unterschiedliche Profile hinzuzubekommen“, erklärt Trainer Dario Casola. „Gleichzeitig haben wir einen großen Teil der Mannschaft zusammenhalten können. Das gibt uns eine gute Grundlage für die neue Saison.“

Auch auf der Trainerbank gibt es eine Veränderung: Stefan Popov konnte als zusätzlicher Co-Trainer gewonnen werden und wird das Trainerteam künftig unterstützen.

Vorbereitung mit unterschiedlichen Gesichtern

Die Vorbereitung verlief insgesamt ordentlich und lieferte zahlreiche Erkenntnisse. Dabei zeigte sich allerdings auch, dass die Mannschaft noch nicht über die gesamte Dauer konstant auf ihrem höchsten Niveau agiert.

Den Auftakt machte das Testspiel gegen den TSV Hilgertshausen. Das 3:3 war für die erste Partie der Vorbereitung vor allem eine wertvolle Standortbestimmung. Das Ergebnis stand dabei weniger im Mittelpunkt als die Möglichkeit, die neuen Spieler zu integrieren und erste Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.

„Für das erste Spiel war das völlig in Ordnung“, so Casola. „Wir haben viele neue Spieler eingesetzt und konnten einige Dinge sehen, an denen wir anschließend arbeiten mussten.“

Im zweiten Test ging es gegen den SV Münsing. Auch diese Partie endete 3:3. Dabei zeigte Neuhadern über lange Phasen sehr guten Fußball, hatte allerdings immer wieder schwächere Abschnitte.

„Wir waren teilweise wirklich sehr gut, hatten aber auch Phasen, in denen wir deutlich nachgelassen haben“, analysiert Casola. „Genau diese Schwankungen müssen wir weiter reduzieren.“

Deutlich überzeugender präsentierte sich die Mannschaft anschließend gegen die U19 des SV Waldeck-Obermenzing, die in der Bayernliga spielt. Beim 4:2-Sieg zeigte Neuhadern über weite Strecken sehr starken Fußball und dominierte die Partie phasenweise deutlich.

„Das war über lange Strecken genau der Fußball, den wir sehen wollen“, sagt Casola. „Wir waren sehr aktiv, hatten gute Abläufe und haben den Gegner teilweise wirklich dominiert.“

Gerade dieses Spiel dürfte innerhalb der Vorbereitung als eines der Highlights in Erinnerung bleiben. Es zeigte, welches Niveau die Mannschaft erreichen kann, wenn Intensität, Ballbesitz, Bewegung und Entscheidungsverhalten zusammenpassen.

Einen weiteren wichtigen Test gab es gegen den SV Olympiadorf München und damit gegen einen Gegner aus der eigenen Liga. Neuhadern verlor die Partie zwar mit 1:2, dennoch wurde das Spiel von beiden Seiten als sehr guter Test bewertet. Olympiadorf präsentierte sich als starker Gegner und stellte die Mannschaft vor andere Herausforderungen als die vorherigen Testspielgegner.

„Das war für uns ein richtig guter Test“, erklärt Casola. „Gerade weil Olympiadorf aus unserer Liga kommt, konnten wir sehen, wie wir gegen einen Gegner auf diesem Niveau funktionieren.“

Fortschritte gegenüber der vergangenen Saison

Insgesamt fällt das Fazit der Vorbereitung positiv aus. Die Mannschaft hat sich in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt und konnte insbesondere spielerisch Fortschritte erkennen lassen.

Dabei geht es nicht darum, bereits zum Saisonstart eine perfekte Mannschaft auf dem Platz zu haben. Vielmehr soll die Entwicklung, die bereits in der vergangenen Saison begonnen wurde, konsequent fortgesetzt werden.

„Wir sind weiter als zu vergleichbaren Zeitpunkten der vergangenen Saison“, sagt Casola. „Aber natürlich gibt es noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen.“

Gerade die Konstanz bleibt ein Thema. Gute Phasen müssen länger werden, schwächere Phasen kürzer. Gleichzeitig gilt es, die neuen Spieler möglichst schnell in die Abläufe zu integrieren.

Pflichtspielstart und Vorfreude auf die Saison

Mit den Münchner Kickers wartet zum Abschluss der Vorbereitung ein ambitionierter Gegner aus der Kreisklasse. Die Kickers verfügen über eine spielstarke Mannschaft und können vor allem dann gefährlich werden, wenn man ihnen Raum und Zeit für ihre Aktionen gibt.

„Die Münchner Kickers sind ein ambitionierter Kreisklassen-Gegner mit Qualität“, erklärt Casola. „Wenn man sie spielen lässt, können sie richtig unangenehm werden.“

Dass es sich diesmal nicht mehr um ein gewöhnliches Testspiel handelt, macht die Partie zusätzlich interessant. Der Pokal ist das erste Pflichtspiel und damit zugleich die Generalprobe für die neue Saison.

„Jetzt geht es erstmals um etwas“, sagt Casola. „Das ist für die Mannschaft natürlich nochmal eine andere Situation.“

Dabei soll das Pokalspiel nicht dazu führen, dass die langfristige Entwicklung aus den Augen verloren wird.

„Unser Ziel ist nicht, jetzt alles über Bord zu werfen, nur weil es ein Pflichtspiel ist“, betont der Trainer. „Wir wollen unseren Fußball weiterentwickeln und die Dinge, an denen wir in der Vorbereitung gearbeitet haben, auch unter Druck auf den Platz bringen.“

Das Ergebnis wird selbstverständlich wichtig sein. Gleichzeitig soll die Partie zeigen, welche Fortschritte tatsächlich gemacht wurden und wo vor dem Saisonstart noch nachjustiert werden muss.

Nach der langen Sommerpause, zahlreichen Trainingseinheiten und vier Testspielen ist die Mannschaft nun bereit für den ersten Pflichtspielauftritt. Die Vorbereitung hat gezeigt, dass in der Mannschaft einiges steckt. Gleichzeitig hat sie auch deutlich gemacht, dass noch Arbeit vor dem Team liegt.

„Die Vorbereitung war insgesamt ordentlich und wir haben Fortschritte gemacht“, zieht Casola Bilanz. „Jetzt wollen wir sehen, wie wir das im Pflichtspiel umsetzen.“

Die Anspannung wächst, aber mindestens genauso groß ist die Lust darauf, dass es endlich wieder um Punkte und Pokalerfolge geht. Der Pokalauftakt gegen die Münchner Kickers ist damit nicht nur das erste Pflichtspiel der neuen Saison, sondern gleichzeitig der nächste Schritt in der Entwicklung des FC Neuhadern.

Die Vorbereitung ist vorbei. Jetzt beginnt die neue Saison.