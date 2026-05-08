Neuhadern vor Härtetest – Leistung bestätigen gegen München West

Der FC Neuhadern (hier Leonardo Pfleiderer im Zweikampf) fordert am Sonntag den Tabellenzweiten am Wolkerweg. – Foto: FC Neuhadern

Das Hinspiel war bereits eine intensive und anspruchsvolle Partie, in der Neuhadern zwar gut mithalten konnte, am Ende jedoch die Konsequenz und Stabilität des Gegners zu spüren bekam. Entsprechend ist die Ausgangslage für das Rückspiel klar: Es braucht eine Leistung auf hohem Niveau, um gegen München West bestehen zu können.

Gerade diese Mischung macht den Gegner so schwer zu bespielen. München West agiert diszipliniert gegen den Ball, schaltet schnell um und nutzt seine körperliche Präsenz konsequent in den entscheidenden Duellen.

„Das ist eine der komplettesten Mannschaften der Liga“, sagt Trainer Dario Casola. „Sie sind brutal kompakt, haben klare Abläufe und bringen eine enorme Körperlichkeit auf den Platz.“

„Du bekommst gegen sie kaum Räume und musst dir alles hart erarbeiten“, so Casola. „Wenn du da nicht zu 100 Prozent da bist, wird es extrem schwierig.“

Unabhängig davon steht bereits fest: Der SV München West hat sich die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gesichert. Dazu gratuliert der FC Neuhadern ausdrücklich.

Für Neuhadern geht es deshalb vor allem darum, die eigene Leistung aus dem Fürstenried-Spiel zu bestätigen, insbesondere die spielerische Dominanz und die Kontrolle aus der ersten Halbzeit.

„Das ist unser Anspruch. Wir wollen wieder mutig auftreten und unser Spiel auf den Platz bringen.“, betont Casola.

Gleichzeitig wird es entscheidend sein, die eigene Konzentration und Disziplin über die gesamte Spielzeit hochzuhalten.

„Wir müssen dagegenhalten: in den Zweikämpfen, in der Intensität und vor allem im Kopf“, fordert Casola. „Gegen so einen Gegner brauchst du maximale Fokussierung.“

Fehler wird München West konsequent bestrafen, weshalb Neuhadern vor allem in den eigenen Abläufen sauber und klar agieren muss.

„Wir müssen sehr konzentriert spielen und uns möglichst wenige Fehler erlauben“, so Casola. „Das ist die Grundlage, um in so einem Spiel bestehen zu können.“

Die Aufgabe ist anspruchsvoll, aber auch eine große Chance: Gegen den Tabellenzweiten kann Neuhadern zeigen, dass die Entwicklung weiter voranschreitet und man auch mit den Topteams der Liga mithalten kann.

„Das ist ein richtig guter Gradmesser für uns“, sagt Casola. „Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir auch hier ein gutes Ergebnis holen.“

Am Sonntag wartet ein intensives Spiel mit klaren Anforderungen und der Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen.