Neuhadern vor Auswärtsspiel in Pasing – klarer Charaktertest

Dem FC Neuhadern (im Bild: Nicolas Kröll) steht beim Tabllenletzten TSG Pasing ein weiteres schweres Auswärtsspiel bevor. – Foto: FC Neuhadern

Das Hinspiel gegen Pasing ging verloren. Auch, weil Neuhadern den Gegner nicht mit der nötigen Konsequenz und Ernsthaftigkeit angegangen ist.

Umso klarer ist die Marschroute für das Rückspiel: Von Beginn an wach sein, mutig auftreten und das Spiel aktiv gestalten.

„Wir haben den Gegner im Hinspiel zu sehr unterschätzt“, sagt Trainer Dario Casola offen. „Das darf uns kein zweites Mal passieren.“

„Wir müssen schneller ins Spiel kommen und von der ersten Minute an da sein“, fordert Casola. „Es kann nicht sein, dass wir wieder zu lange brauchen, um unseren Rhythmus zu finden.“

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die äußeren Bedingungen. Ob roter Hartplatz oder ein Rasen in schwierigem Zustand. Ausreden will man nicht gelten lassen.

„Die Bedingungen müssen wir annehmen“, stellt Casola klar. „Das darf für uns keine Rolle spielen. Egal auf welchem Platz, wir müssen unser Spiel durchbringen.“

Genau darin liegt auch der angesprochene Charaktertest: Unter schwierigen Bedingungen die eigene Spielidee durchziehen und mental stabil bleiben.

„Wir wollen das Spiel bestimmen, unabhängig vom Gegner und den Umständen“, so Casola. „Wenn wir mutig sind und unsere Abläufe sauber durchziehen, haben wir die Qualität dazu.“

Auch mental soll die Mannschaft einen Schritt nach vorne machen und mit dem nötigen Selbstbewusstsein auftreten.

„Wir wissen, was wir können“, betont Casola. „Jetzt geht es darum, das auch konstant auf den Platz zu bringen.“

Abschließend wird die Partie in Pasing auch in einem besonderen Rahmen stattfinden. Der FC Neuhadern wird mit Trauerflor auflaufen, nachdem mit Sepp Moosholzer das älteste Vereinsmitglied im Alter von 99 Jahren verstorben ist.

Der Verein spricht allen Angehörigen und Hinterbliebenen sein tiefes Mitgefühl aus.