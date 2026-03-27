Neuhadern vor Auswärtsspiel in Gräfelfing – nächste Schritte bestätige

Kapitän Dominik Schwankl und Nikola Sirovec steht am Samstag Mittag eine intensive Auswärtsfahrt bevor. – Foto: FC Neuhadern

Das Hinspiel konnte Neuhadern deutlich mit 5:0 für sich entscheiden. Eine Partie, in der die Mannschaft ihre spielerische Qualität klar auf den Platz brachte und über 90 Minuten dominierte. Doch die Vorzeichen für das Rückspiel sind andere.

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden im neuen Jahr hat sich der Gegner in Form präsentiert. Hinzu kommt der kleine Kunstrasenplatz, der das Spiel zusätzlich beeinflussen wird.

„Das Ergebnis aus dem Hinspiel ist für Samstag völlig irrelevant“, stellt Trainer Dario Casola klar. „Gräfelfing hat sich stabilisiert und ist gut aus der Winterpause gekommen. Das wird ein ganz anderes Spiel.“

„Der Platz ist sehr klein, dadurch wird alles enger und schneller“, so Casola. „Da müssen wir technisch sauber sein und die richtigen Entscheidungen treffen.“

Gerade vor diesem Hintergrund wird das eigene Spiel wieder stärker in den Fokus rücken müssen. Nach dem Sieg gegen Neuried, der zwar verdient war, aber spielerisch Luft nach oben ließ, fordert der Trainer mehr Klarheit.

„Wir müssen wieder sauberer Fußball spielen als zuletzt“, betont Casola. „Gerade auf so einem Platz werden Ungenauigkeiten sofort bestraft.“

Ein entscheidender Faktor wird zudem das Gegenpressing sein. Durch die engen Räume entstehen viele Umschaltmomente – wer hier schneller reagiert, verschafft sich klare Vorteile.

„Unser Gegenpressing wird extrem wichtig. Wenn wir das gut machen, können wir das Spiel kontrollieren.“, erklärt Casola.

Auch defensiv gilt es, aufmerksam zu bleiben, insbesondere bei Standardsituationen.

„Standards müssen wir so gut es geht vermeiden“, sagt Casola. „Das sind auf so einem Platz oft die entscheidenden Szenen.“

Neben den spielerischen Aspekten wird auch die körperliche Komponente eine zentrale Rolle spielen. Gräfelfing wird versuchen, über Intensität und Zweikämpfe ins Spiel zu finden.

Dazu fordert Casola von seinem Team: „Wir müssen die Körperlichkeit annehmen und dagegenhalten. Das gehört zu so einem Spiel einfach dazu.“

Trotz der Herausforderungen sieht Neuhadern vor allem die Chance, die eigene Entwicklung weiter voranzutreiben.

„Wir haben jetzt die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Es geht darum, Konstanz reinzubringen und unsere Leistung zu bestätigen.“, so Casola

Nach dem Heimsieg zuletzt ist das Ziel klar: eine kleine Serie starten.

„Wir wollen nicht nur einzelne Spiele gewinnen, sondern dranbleiben.“, sagt Casola. „Das ist der nächste Schritt für uns.“

Personell stehen dafür alle Optionen zur Verfügung: der Kader ist komplett.

Jetzt liegt es an Neuhadern, die Voraussetzungen zu nutzen und auch unter schwierigen Bedingungen den eigenen Fußball auf den Platz zu bringen.