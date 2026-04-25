Neuhadern vor Auswärtsspiel bei DJK Pasing – Platz fünf im Fokus

Der FC Neuhadern möchte im direkten Duell gegen die DJK Pasing Platz 5 sichern. Im Bild: Ricardo Wassermann und Vincent Richter – Foto: FC Neuhadern

Das Hinspiel konnte Neuhadern deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Eine Partie, in der die Mannschaft ihre Qualität klar auf den Platz brachte und über weite Strecken überzeugte. Doch Trainer Dario Casola warnt davor, sich darauf auszuruhen.

Entsprechend erwartet Neuhadern ein intensives und umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen können.

„Das Hinspiel war gut von uns, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr“, so Casola. „Pasing ist ein unangenehmer Gegner und steht nicht ohne Grund punktgleich mit uns da.“

„Das wird ein enges Spiel, gerade auswärts“, erklärt Casola. „Wir müssen von Anfang an da sein und die nötige Intensität auf den Platz bringen.“

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge will die Mannschaft nun die kleine Serie weiter ausbauen und gleichzeitig den fünften Tabellenplatz verteidigen.

„Das ist unser klares Ziel“, betont Casola. „Wir wollen das Hinspiel bestätigen und den Abstand halten.“

Neben dem Ergebnis steht aber auch weiterhin die eigene Entwicklung im Fokus. Gerade spielerisch sieht der Trainer noch Steigerungspotenzial.

„Wir müssen wieder sauberer Fußball spielen“, fordert Casola. „In den letzten Spielen war das nicht durchgehend auf dem Niveau, das wir uns vorstellen.“

Die verbleibenden Spiele der Saison sollen daher nicht nur dazu dienen, Punkte zu sammeln, sondern auch, um sich als Mannschaft weiterzuentwickeln.

„Wir wollen die restlichen Spiele nutzen, um uns in allen Bereichen zu verbessern“, so Casola. „Und gleichzeitig den fünften Platz verteidigen.“

Die Ausgangslage ist klar: ein direkter Konkurrent, gleiche Punktzahl und ein klares Ziel vor Augen. Neuhadern hat es selbst in der Hand, auch auswärts die eigene Position zu festigen und einen weiteren Schritt in die richtige Richtung zu gehen.



