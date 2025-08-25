Neuhadern verliert den Kreisliga-Auftakt gegen Aufsteiger TSG Pasing

Der FC Neuhadern musste am vergangenen Wochenende eine verdiente Niederlage gegen die TSG Pasing hinnehmen. Nach einer sehr schwachen Leistung setzte es eine 1:2-Heimpleite, die das Team und Umfeld gleichermaßen enttäuschte.

Von Beginn an gelang es Neuhadern nicht, an die spielerisch starken Auftritte der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Die Mannschaft zeigte zu wenig Kompaktheit, agierte oft zu kompliziert und offenbarte defensiv immer wieder große Lücken. Auch in der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft, sodass kaum echte Torgefahr entwickelt wurde.