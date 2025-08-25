Neuhadern verliert den Kreisliga-Auftakt gegen Aufsteiger TSG Pasing

Der FC Neuhadern musste am vergangenen Wochenende eine verdiente Niederlage gegen die TSG Pasing hinnehmen. Nach einer sehr schwachen Leistung setzte es eine 1:2-Heimpleite, die das Team und Umfeld gleichermaßen enttäuschte.
Von Beginn an gelang es Neuhadern nicht, an die spielerisch starken Auftritte der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Die Mannschaft zeigte zu wenig Kompaktheit, agierte oft zu kompliziert und offenbarte defensiv immer wieder große Lücken. Auch in der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft, sodass kaum echte Torgefahr entwickelt wurde.
Anstatt das eigene Spiel durchzudrücken, baute Neuhadern mit seinen Unsicherheiten den Gegner zunehmend auf. Pasing nutzte die gebotenen Räume clever aus und entschied die Partie verdient für sich.
Die Enttäuschung in der Mannschaft war nach Abpfiff deutlich spürbar. Trainer Dario Casola fand klare Worte:
„Wir müssen die Trainingswoche nutzen, um wieder zu unserem Spiel zu finden, so dass wir kommenden Samstag eine komplett andere Teamleistung abrufen.“
Nun gilt es, die richtigen Lehren aus der Niederlage zu ziehen und kommenden Samstag geschlossen und mit neuer Energie aufzutreten.