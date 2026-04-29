Neuhadern verliert 2:4 – deutliche Warnung nach schwachem Auftritt

Daniel Schubert (am Ball) und Maximilian Hartmann hatten mit dem FC Neuhadern auch aufgrund einer sehr schwachen ersten Hälfte das Nachsehen auswärts gegen die DJK Pasing. – Foto: FC Neuhadern

Von Beginn an fand Neuhadern überhaupt nicht in die Partie. In den Zweikämpfen fehlte die Präsenz, im Spiel mit Ball die Klarheit und insgesamt die Bereitschaft, das Spiel so anzunehmen, wie es ein solches Duell verlangt.

Pasing war in allen entscheidenden Bereichen präsenter, aggressiver und zielstrebiger. Neuhadern hatte große Probleme, Zugriff auf das Spiel zu bekommen, und konnte sich glücklich schätzen, nicht noch deutlicher zurückzuliegen.

„Das war unsere schlechteste Saisonleistung“, sagte Trainer Dario Casola nach dem Spiel deutlich. „Vor allem die erste Halbzeit war sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen, sowohl spielerisch als auch mental.“

„Wir mussten froh sein, dass wir nicht höher hinten lagen“, so Casola. „Da hat uns in vielen Situationen die nötige Haltung gefehlt.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte Neuhadern zumindest eine Reaktion. Die Mannschaft trat verbessert auf, gewann mehr zweite Bälle und kam offensiv zu mehr Aktionen. Gleichzeitig ließ die Intensität des Gegners spürbar nach.

„Die zweite Halbzeit war besser, aber man muss das auch richtig einordnen“, erklärte Casola. „Pasing wollte nicht mehr viel mehr machen, als nötig war, und hat körperlich nachgelassen.“

So gelang es Neuhadern, noch einmal heranzukommen. Ervin Mujkic erzielte zunächst mit einem sehenswerten Distanzschuss das 1:4 und traf später erneut nach einer starken Kombination und Vorlage von Quirin Jürgens zum 2:4.

Die Aufholjagd kam jedoch zu spät, um das Spiel noch einmal ernsthaft zu drehen.

„Dass wir nach der Pause noch Tore machen, ist positiv“, sagte Casola. „Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grundlage heute über weite Strecken nicht gestimmt hat.“

Mit Blick auf die verbleibenden Spiele fordert der Trainer nun eine klare Reaktion – vor allem im mentalen Bereich.

„Da muss jetzt eine Steigerung kommen“, stellte Casola klar. „Sonst beenden wir die Saison negativ, statt sie zu nutzen, um uns weiterzuentwickeln und uns auf die kommende Spielzeit vorzubereiten.“

Die Niederlage gegen Pasing ist damit mehr als nur ein verlorenes Spiel. Sie ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Anspruch und Wirklichkeit zuletzt zu weit auseinanderlagen. Jetzt liegt es an Neuhadern, darauf die richtige Antwort zu geben.