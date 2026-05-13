Neuhadern unterliegt München West trotz guter Leistung mit 1:4

Der FC Neuhadern (hier mit Leonardo Pfleiderer am Ball) zog am vergangenen Sonntag gegen München West trotz spielerisch guter Leistung den Kürzeren. – Foto: FC Neuhadern

Gerade spielerisch zeigte Neuhadern eine der besten Leistungen der vergangenen Wochen, belohnte sich für den hohen Aufwand jedoch erneut nicht konsequent genug.

Vor allem die Gegentore ärgerten den Trainer. Mehrere Treffer entstanden aus Situationen, in denen Neuhadern die Kontrolle bereits hatte oder den Ball unnötig verlor.

„Fußballerisch war das grundsätzlich eines unserer besseren Spiele“, erklärte Trainer Dario Casola nach der Partie. „Aber wir bestrafen uns aktuell mit zu vielen einfachen Fehlern selbst.“

„Die Gegentore waren größtenteils Geschenke“, so Casola. „Auf diesem Niveau wird das sofort bestraft.“

München West zeigte dabei genau die Qualität, die die Mannschaft über die gesamte Saison hinweg ausgezeichnet hat. Vor allem offensiv agierte der Tabellenzweite extrem effizient und körperlich sehr präsent.

„Sie sind offensiv brutal giftig und nutzen ihre Situationen konsequent“, sagte Casola. „Dazu kommen diese vielen langen Bälle, die unglaublich schwer zu verteidigen sind.“

Immer wieder brachte München West die körperliche Präsenz seiner Offensivspieler ein und zwang Neuhadern dadurch zu schwierigen Verteidigungssituationen.

„Da sieht man einfach die Qualität dieser Mannschaft“, erklärte Casola. „Nicht umsonst stehen sie da oben.“

Trotzdem hatte Neuhadern selbst zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel anders zu gestalten. Mehrere Großchancen blieben ungenutzt, darunter auch ein verschossener Foulelfmeter.

„Wir müssen aus unseren Chancen einfach mehr machen“, betonte Casola. „Wenn du gegen so eine Mannschaft deine Möglichkeiten liegen lässt und gleichzeitig einfache Fehler machst, wird es extrem schwer.“

Unabhängig vom Ergebnis gratulierte Neuhadern dem Gegner zur gesicherten Teilnahme an der Aufstiegsrelegation.

„Glückwunsch an München West. Sie haben eine sehr starke Saison gespielt“, so Casola.

Für die eigene Mannschaft sieht der Trainer trotz der Niederlage wichtige Erkenntnisse, vor allem mit Blick auf die weitere Entwicklung der Spielweise.

„Wir wollen Fußball spielen und mutig auftreten. Das ist grundsätzlich der richtige Weg“, erklärte Casola. „Aber diese Art Fußball ist natürlich riskanter. Deshalb müssen wir viel kaltschnäuziger und abgeklärter werden und dürfen uns solche billigen Fehler nicht erlauben.“

Die Leistung mit Ball macht Mut, die fehlende Effizienz und die unnötigen Gegentore bleiben jedoch das große Thema.

„Aus solchen Spielen müssen wir lernen“, sagte Casola abschließend. „Dann können uns solche Niederlagen auch weiterbringen.“