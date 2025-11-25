Neuhadern unterliegt abermals – Vier Tore sollten eigentlich reichen

Die Defensivarbeit war über weite Strecken deutlich ungenügend, einfache Gegentore wurden zu leicht hergeschenkt. Dazu kamen mehrere strittige Entscheidungen, die gleich bei drei Gegentreffern eine Rolle spielten: ein äußerst fragwürdiger Rückpasspfiff, ein klar vertauschter Einwurf und ein glasklares Foulspiel an der Seitenlinie, unmittelbar vor einem Treffer, das ungeahndet blieb.
All das beeinflusste das Spiel, darf aber nicht verdecken, dass man es selbst nicht geschafft hat, Stabilität herzustellen.
Spielerisch zeigte Neuhadern nur phasenweise, was möglich wäre. Die Mannschaft erspielte sich genügend Chancen, ließ jedoch erneut zu viel liegen. Die bekannten Themen der letzten Wochen blieben unverändert: defensiver Wille, Genauigkeit im Abschluss und das schnelle Umschalten unter Druck.
„Wir müssen lernen, die Rahmenbedingungen eines Spiels inklusive fragwürdiger Entscheidungen zu akzeptieren und trotzdem Lösungen zu finden“, so Trainer Dario Casola nach dem Spiel. „Vier Tore müssen reichen. Punkt. Und dafür müssen wir hinten viel gieriger, wacher und konsequenter werden.“
Jetzt gilt es, sich ehrlich in die Arbeit zu stürzen, nicht nach Ausreden zu suchen und die Krise aktiv zu bekämpfen. Defensiv stabiler werden, Chancen nutzen, Mentalität zeigen. Daran führt kein Weg vorbei.
Das anstehende Derby am Samstag könnte der perfekte Moment sein, um genau diese Reaktion zu zeigen. Dafür muss jedoch eine deutliche Leistungssteigerung her.