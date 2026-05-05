Neuhadern überzeugt gegen Fürstenried – verdienter 5:2-Heimsieg

Der FC Neuhadern (hier mit Matchwinner Tobias Flechsig am Ball) durfte am vergangenen Sonntag einen überzeugenden Sieg gegen den FC Fürstenried bejubeln. – Foto: FC Neuhadern

Von Beginn an übernahm Neuhadern die Initiative und kontrollierte Ball und Spieltempo. Fürstenried agierte überwiegend aus einer tiefen Ordnung heraus und versuchte, über lange Bälle zu Lösungen zu kommen.

Die Führung erzielte Tobias Flechsig in der 14. Minute. Nach einem langen Ball über die rechte Seite kam Fürstenried jedoch in der 28. Minute durch Engin Torunoglu zum Ausgleich. Eine der wenigen Situationen, in denen Neuhadern nicht konsequent verteidigte.

„Wir haben das Spiel von Anfang an gut kontrolliert“, erklärte Trainer Dario Casola. „Gerade in der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant und haben uns viele Chancen erarbeitet.“

Die Antwort folgte schnell: In der 31. Minute brachte Flechsig sein Team nach Vorlage von Dennis Peterssen erneut in Führung. Noch vor der Pause baute Neuhadern den Vorsprung weiter aus: Sebastian Vogt traf in der 41. Minute nach Vorlage von Nico Kröll zum 3:1, ehe Kröll selbst in der 43. Minute nach Vorarbeit von Flechsig auf 4:1 stellte.

„In dieser Phase haben wir es spielerisch gut gelöst und uns viele klare Aktionen erarbeitet“, so Casola.

Auch nach der Pause blieb Neuhadern das aktivere Team, ließ jedoch nach einem Standard den nächsten Gegentreffer zu: In der 58. Minute verkürzte Erkut Satilmis per Kopf nach einem Freistoß auf 4:2.

„Die Gegentore entstehen aus Situationen, die wir besser verteidigen müssen“, sagte Casola. „Das gilt es weiter zu verbessern.“

Trotzdem behielt Neuhadern die Kontrolle und erspielte sich weitere Chancen, nutzte diese jedoch nicht immer konsequent. Den Schlusspunkt setzte schließlich Leonardo Pfleiderer, der in der 78. Minute einen Handelfmeter zum 5:2 verwandelte.

„Das Ergebnis geht absolut in Ordnung, auch wenn wir das Spiel früher klarer entscheiden können“, erklärte Casola.

Insgesamt war es ein verdienter Sieg, bei dem Neuhadern spielerisch über weite Strecken überzeugte, sich aber gleichzeitig vorwerfen lassen muss, die eigenen Möglichkeiten nicht noch konsequenter genutzt zu haben.

„Die Leistung war gut, darauf können wir aufbauen“, fasste Casola zusammen. „Trotzdem gibt es noch Dinge, die wir besser machen können.“