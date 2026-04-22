Neuhadern ringt Solln nieder – späte Tore sichern wichtigen 2:1-Sieg

Der FC Neuhadern (vorne im Bild: Vincent Richter) tat sich lange schwer, konnte jedoch am Ende gegen Solln einen 1:2-Auswärtsdreier einfahren. – Foto: FC Neuhadern

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel gegen einen engagierten Gegner, der mitten im Abstiegskampf steckt. Neuhadern fand dabei vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu seinem Spiel.

Solln war in dieser Phase die aktivere Mannschaft und kam immer wieder zu Abschlüssen, hatte dabei jedoch auch Pech im Abschluss. Zudem zeigte Torhüter Florian Zellner eine starke Leistung und hielt Neuhadern mit mehreren wichtigen Paraden im Spiel.

„Das war in der ersten Halbzeit viel zu wenig“, sagte Trainer Dario Casola deutlich. „Zu viele einfache Ballverluste, zu wenig Bewegung und wir haben die Zweikämpfe nicht richtig angenommen.“

„Florian hat uns da im Spiel gehalten“, so Casola. „Das war extrem wichtig.“

Nach der Pause steigerte sich Neuhadern spürbar. Die Mannschaft agierte strukturierter, gewann mehr Zweikämpfe und übernahm zunehmend die Kontrolle, auch wenn weiterhin nicht alles gelang.

„Die zweite Halbzeit war deutlich besser, aber noch lange nicht auf dem Niveau, das wir spielen können“, erklärte Casola.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase: In der 74. Minute köpfte Dennis Peterssen nach einer Ecke von Tobias Flechsig zur 1:0-Führung ein. Nur wenig später legte Neuhadern nach: Peterssen setzte sich durch und bereitete für Maximilian Hartmann vor, der zum 2:0 traf.

Doch die Partie blieb spannend. In der 93. Minute verkürzte Solln nach einem Fehler im Klärungsversuch auf 2:1, doch kurz darauf war Schluss.

„Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, und das ist das Wichtigste“, betonte Casola. „Aber wir wissen auch, dass wir uns deutlich steigern müssen.“

Trotz der durchwachsenen Leistung steht ein wichtiger Sieg, der Neuhadern im Kampf um die Saisonziele weiterbringt.

„Das war ein wichtiger Schritt für uns“, so Casola.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt jedoch nicht. Bereits in der kommenden Woche wartet mit der DJK Pasing ein direkter Konkurrent im Kampf um Platz fünf.

„Da brauchen wir ein anderes Auftreten, wenn wir erfolgreich sein wollen“, stellt Casola klar.