Neuhadern reist zum punktverlustfreien Tabellenführer

„Fürstenried ist aktuell das Maß der Dinge in der Liga. Sie haben eine sehr starke Mannschaft und treten extrem souverän auf. Aber wir nehmen diese Herausforderung an und wollen sehen, wo wir stehen“, betont Casola vor der Partie.
Der FCN reist mit viel Selbstvertrauen an, denn die letzten Wochen haben eine klare positive Entwicklung gezeigt. Der 3:0-Sieg gegen die DJK Pasing war bereits der zweite Erfolg in Serie, bei dem die Mannschaft nicht nur spielerisch, sondern auch defensiv sehr stabil auftrat. „Wir haben uns Schritt für Schritt gesteigert, das müssen wir jetzt bestätigen – gerade in so einem Spiel gegen den Favoriten“, so der Coach.
Die Trainingswoche verlief intensiv und konzentriert, zudem steht dem Trainerteam nahezu der gesamte Kader zur Verfügung. „Die Jungs haben sehr gut gearbeitet, das hat man gespürt. Wir fahren mit voller Überzeugung nach Fürstenried“, erklärt Casola.
Entscheidend wird sein, auch körperlich dagegenzuhalten: „Fürstenried bringt viel Wucht mit. Da müssen wir von Anfang an hellwach sein, in den Zweikämpfen voll dagegenhalten und konsequent die zweiten Bälle sichern. Nur so können wir bestehen und vielleicht auch überraschen.“
Neuhadern geht also mit großem Respekt, aber auch mit breiter Brust in die Partie. Ein echter Gradmesser gegen den Tabellenführer – und die Möglichkeit, die positive Entwicklung der letzten Wochen zu bestätigen.