Neuhadern reist zum punktverlustfreien Tabellenführer

„Fürstenried ist aktuell das Maß der Dinge in der Liga. Sie haben eine sehr starke Mannschaft und treten extrem souverän auf. Aber wir nehmen diese Herausforderung an und wollen sehen, wo wir stehen“, betont Casola vor der Partie.

Der FCN reist mit viel Selbstvertrauen an, denn die letzten Wochen haben eine klare positive Entwicklung gezeigt. Der 3:0-Sieg gegen die DJK Pasing war bereits der zweite Erfolg in Serie, bei dem die Mannschaft nicht nur spielerisch, sondern auch defensiv sehr stabil auftrat. „Wir haben uns Schritt für Schritt gesteigert, das müssen wir jetzt bestätigen – gerade in so einem Spiel gegen den Favoriten“, so der Coach.