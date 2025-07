Neuhadern gibt den Sieg in den letzten Minuten aus der Hand

Das Spiel begann unglücklich für den SC München, als ein Eigentor von Passon in der 16. Minute den FC Neuhadern mit 0:1 in Führung brachte. Doch nur fünf Minuten später konnte Grund den Ausgleich für den SC München erzielen (21.).

Der FC Neuhadern ließ sich davon nicht beirren und ging in der 34. Minute durch Pigl erneut in Führung. Nach der Halbzeitpause erhöhte Weiß in der 58. Minute auf 1:3, was den SC München unter Druck setzte.

In einer dramatischen Schlussphase zeigte der SC München bemerkenswerten Einsatz. Ottmann verkürzte in der 90. Minute auf 2:3. In der Nachspielzeit gelang Seischab in der 90.+2 Minute der umjubelte Ausgleichstreffer zum 3:3-Endstand.

Aufstellungen:

SC München: Schiergens, Hollstegge, Christlieb, Mayerhöfer, Passon, Seischab, Geiger, Stitteneder, Grund, Ottmann, Gräbel

FC Neuhadern München: Hanitzsch, Erb, Jänsch, Huber, Leonhart, Weiß, Mullai, Gürpinar, Pautz, Allgeier, Pigl

Trainer: Skakas

Tore:

0:1 Passon (16. Eigentor)

1:1 Grund (21.)

1:2 Pigl (34.)

1:3 Weiß (58.)

2:3 Ottmann (90.)

3:3 Seischab (90.+2)

Das Remis spiegelt den leidenschaftlichen Einsatz beider Teams wieder und wird den Fans sicherlich in Erinnerung bleiben.