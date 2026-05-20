Neuhadern gewinnt ansehnliche Partie bei Teutonia mit 3:2

Der FC Neuhadern (hier mit Dennis Peterssen am Ball und Ricardo Wassermann (31)) konnte sich in einer spielerisch ansehnlichen Partie gegen den FC Teutonia durchsetzen. – Foto: FC Neuhadern

„Das war ein interessantes Spiel mit zwei Mannschaften, die beide aktiv Fußball spielen wollten“, erklärte Trainer Dario Casola nach der Partie. „Da waren auf beiden Seiten viele gute Spielzüge dabei.“

Die Führung fiel in der 26. Minute: Nach einer gut ausgespielten Freistoßkombination legte Ervin Mujkic für Emirhan Yilmaz auf, der zum 1:0 einschob.

Vor allem im ersten Durchgang war Neuhadern die gefährlichere Mannschaft und erspielte sich die klareren Torchancen. Immer wieder gelang es, sich sauber durch das Pressing des Gegners zu kombinieren und gefährlich in den Strafraum zu kommen.

Teutonia blieb jedoch im Spiel und kam in der 34. Minute durch Amir Lovic per Foulelfmeter zum Ausgleich.

Neuhadern reagierte erneut gut und stellte noch vor der Pause die Führung wieder her: In der 39. Minute staubte Dennis Peterssen nach einer Flanke in den Strafraum zum 2:1 ab.

„Gerade in der ersten Halbzeit hätten wir das Ergebnis eigentlich noch deutlicher gestalten können“, sagte Casola. „Da hatten wir einige richtig gute Chancen.“

Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Neuhadern auf 3:1. Maximilian Hartmann blieb in der 47. Minute cool und chippte den Ball sehenswert über den Torwart.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich anschließend ein offenes Spiel mit Chancen und guten Angriffen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften suchten weiter aktiv den Weg nach vorne und sorgten für eine unterhaltsame Partie.

„In der zweiten Halbzeit war das dann komplett offen“, so Casola. „Beide Teams hatten gute Angriffe und Möglichkeiten.“

Spannend wurde es noch einmal in der Schlussminute: Nach einem langen Ball und einer fehlenden Klärung verkürzte Teutonia in der 90. Minute auf 3:2. Neuhadern brachte den Vorsprung anschließend jedoch über die Zeit.

„Natürlich ärgert uns das Gegentor am Ende, weil wir die Situation vorher eigentlich klären müssen“, erklärte Casola. „Trotzdem war das insgesamt ein guter und verdienter Auswärtssieg.“

Mit dem Erfolg belohnt sich Neuhadern für eine spielerisch starke Leistung und zeigt erneut, dass die Entwicklung der vergangenen Wochen trotz mancher Rückschläge klar erkennbar ist.