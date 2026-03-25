Neuhadern gewinnt 4:2 – Wichtiger Schritt in die richtige Richtung

Die Oberhand behielt der FC Neuhadern (hier Emirhan Yilmaz am Ball) auch im intensiv geführten Spiel gegen den TSV Neuried. – Foto: FC Neuhadern

Von Beginn an entwickelte sich das prognostizierte Spiel: viele Zweikämpfe, wenig Raum und ein Gegner, der über Physis und Emotionen kam. Neuhadern nahm die Intensität an, ohne dabei über die gesamten 90 Minuten hinweg zur gewohnten spielerischen Linie zu finden.

Die Führung für Neuhadern fiel in der 23. Minute: Nach einem guten Angriff über die rechte Seite legte Sebastian Vogt den Ball perfekt auf Nicolas Kröll, der zum 1:0 einschob. Doch nur fünf Minuten später folgte der Rückschlag: Nach einem eigenen Fehler traf Dragan Radojevic in der 28. Minute zum 1:1.

„Wir wussten, dass es genau so ein Spiel wird“, erklärte Trainer Dario Casola. „Das war viel Kampf und wenig Rhythmus. Umso wichtiger ist es, dass wir uns am Ende durchsetzen.“

Neuhadern reagierte jedoch stark. In der 35. Minute eroberte die Mannschaft durch gutes Gegenpressing den Ball, Maximilian Hartmann legte auf Emirhan Yilmaz ab, der zur erneuten Führung traf. Nur wenig später erhöhte Neuhadern weiter: Nach erneut starkem Gegenpressing und einem sehenswerten Spielzug bereitete Yilmaz vor, Sebastian Vogt vollendete in der 41. Minute zum 3:1.

Trotz der zwischenzeitlichen Kontrolle blieb Neuried im Spiel und verkürzte noch vor der Pause durch Mark Ziemann in der 43. Minute auf 3:2.

„Wir haben den Gegner zu lange am Leben gelassen. Gerade in solchen Phasen müssen wir klarer und konsequenter agieren“, fordert Casola.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Partie intensiv. Neuhadern hatte phasenweise die Kontrolle, schaffte es jedoch nicht, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen.

„Es waren gute Phasen dabei, in denen wir das Spiel bestimmt haben“, so Casola. „Da sieht man, was wir leisten können.“

Die endgültige Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: Nach einem schnellen Umschaltmoment über Patrick Geuenich traf Daniel Schubert in der 88. Minute zum 4:2.

„Entscheidend ist, dass wir das Spiel diesmal auf unsere Seite gezogen haben. Auch wenn nicht alles perfekt war, waren wir über die gesamte Zeit gefährlich.“, betonte Casola.

Der Sieg ist damit nicht nur ein weiterer Dreier, sondern auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung – insbesondere im Umgang mit engen, körperlich geführten Spielen.

Casola: „Solche Partien musst du erstmal gewinnen. Und das haben wir heute geschafft."

Dennoch bleibt der Anspruch hoch. Spielerisch sieht die Mannschaft weiterhin Steigerungspotenzial.

„Wir wissen, dass wir noch besser spielen können. Aber es ist wichtig, dass wir uns für unseren Aufwand auch mal belohnen.“, resümiert Casola.

Am Ende steht ein verdienter 4:2-Erfolg und die Erkenntnis, dass Neuhadern auf dem richtigen Weg ist, wenn es gelingt, Entwicklung und Ergebnis stärker miteinander zu verbinden.