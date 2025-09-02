Neuhadern fährt ersten Saisonsieg ein

Nach der enttäuschenden Niederlage in der vergangenen Woche gegen die TSG Pasing meldete sich der FC Neuhadern eindrucksvoll zurück und fährt die ersten drei Punkte der Saison ein.

Die Partie begann jedoch denkbar ungünstig: Neuhadern kam fahrig ins Spiel, verlor viele Zweikämpfe und hatte zahlreiche Ballverluste. Bereits nach zehn Minuten nutzte Neuried diese Schwächen und ging nach einer Flanke und einem Kopfballtreffer in Führung – ein Tor, das mehrfach hätte verhindert werden können.

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung, vor allem in kämpferischer Hinsicht, feierte die Mannschaft einen verdienten Auswärtssieg beim TSV Neuried.

Doch die Reaktion des FCN war stark. Mit zunehmender Spielzeit steigerte sich das Team deutlich, dominierte das Geschehen und zeigte einige gelungene Passstafetten. Die langen Bälle des TSV Neuried wurden immer besser verteidigt und schließlich beherrscht. Folgerichtig fiel in der 29. Minute der Ausgleich: Nach einer schönen Kombination über die Außenbahn kam der Ball flach ins Zentrum. Der Neurieder Keeper konnte nur abklatschen, und Marc Löfflad stand goldrichtig – 1:1.

Die zweite Hälfte entwickelte sich zu einem kampfbetonten Spiel mit vielen intensiven Zweikämpfen. Torchancen wurden nicht immer konsequent ausgespielt, doch in der 56. Minute gelang der entscheidende Treffer: Patrick Geuenich spielte Tobias Flechsig steil, der mit großem Einsatz und einem präzisen Abschluss die 2:1-Führung besorgte.

In der Schlussphase warf Neuried nochmals alles nach vorne, doch Neuhadern verteidigte leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit.

Am Ende standen drei verdiente Auswärtspunkte, die nicht nur Wiedergutmachung für die Vorwoche bedeuten, sondern auch Selbstvertrauen für das kommende Heimspiel gegen den TSV Gräfelfing geben.