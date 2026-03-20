Neuhadern empfängt Neuried – eigenen Fußball durchbringen und belohnen

Der FC Neuhadern will weiter sein Spiel durchdrücken und auch im Rückspiel gegen Neuried einen Dreier einfahren. – Foto: FC Neuhadern

Die Partie damals war geprägt von vielen Zweikämpfen und wenig klaren Phasen. Neuried präsentierte sich als unangenehmer Gegner, der vor allem über Körperlichkeit ins Spiel findet, gleichzeitig aber auch über Spieler verfügt, die mit individuellen Aktionen jederzeit für Überraschungsmomente sorgen können.

Auch mit Blick auf die vergangenen Spiele ist die Marschroute klar. Neuhadern zeigte zuletzt immer wieder gute spielerische Qualitäten, ließ jedoch zuletzt die nötige Konsequenz vermissen, um sich für den eigenen Aufwand zu belohnen.

„Das Hinspiel war eng und intensiv“, erinnert sich Trainer Dario Casola. „Neuried ist eine Mannschaft, die sehr körperlich spielt, aber auch Spieler hat, die aus dem Nichts etwas kreieren können. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

„Wir bringen viele Dinge gut auf den Platz, aber wir machen teilweise zu wenig daraus. Genau darum geht es jetzt, unseren Fußball wieder klar durchzuziehen und daraus mehr Kapital zu schlagen“, fordert Casola.

Für das Heimspiel bedeutet das: Kontrolle übernehmen, die eigene Spielidee konsequent umsetzen und gleichzeitig in den entscheidenden Momenten zielstrebiger agieren.

„Wir wollen wieder Dominanz ausstrahlen und das Spiel bestimmen“, betont Casola. „Aber entscheidend ist, dass wir aus unseren Chancen mehr machen und uns endlich wieder belohnen.“

Personell stehen dabei alle Optionen offen: der Kader ist vollständig. Somit sind die Voraussetzungen gegeben.

Nun liegt es an Neuhadern, diese auch zu nutzen und gegen einen unbequemen Gegner die richtige Balance aus spielerischer Klarheit und Durchsetzungsfähigkeit zu finden.

„Wenn wir unser Spiel auf den Platz bekommen und konsequenter sind, können wir dieses Spiel gewinnen“, so Casola.