Neugründung: Inter Straubing steigt bald in den Spielbetrieb ein In der Gäubodenstadt gibt es es kommende Saison eine Premiere im A-Klassenspielbetrieb von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Auf dem Sportgelände des FTSV Straubing wird Inter Straubing künftig seine Heimspiele austragen

Die Straubinger Fußballlandschaft bekommt Zuwachs: Mit Inter Straubing e. V. wurde ein neuer Verein gegründet, der bereits zur kommenden Saison 2026/27 aktiv am aufstiegsberechtigten Spielbetrieb teilnehmen wird. Hinter dem ambitionierten Projekt steht das Team der Vorstände Muhamet und Muharrem Gashi, sowie Kassier Lorent Kajtazi, die mit viel Engagement und klarer Vision einen neuen Anlaufpunkt für leistungsorientierten Amateurfußball in der Region schaffen wollen. Trainings- und Spielstätte von Inter Straubing e. V. wird das Sportgelände des FTSV Straubing sein.

Dort soll im Stadion nicht nur Fußball gespielt, sondern auch ein neues sportliches Zuhause entstehen – geprägt von Zusammenhalt, Disziplin und Leidenschaft für den Fußball. Sportlich wird das Team von Trainer Bahri Kamerolli geführt, der gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Thorsten Hauke die Kaderplanung und Ausrichtung des Vereins verantwortet. Das klare Ziel für die erste Saison ist es, in der A-Klasse Straubing konkurrenzfähig aufzutreten und sich als ernstzunehmender Neuling zu etablieren.



