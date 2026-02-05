Neugründung: Inter Straubing steigt bald in den Spielbetrieb ein

Die Straubinger Fußballlandschaft bekommt Zuwachs: Mit Inter Straubing e. V. wurde ein neuer Verein gegründet, der bereits zur kommenden Saison 2026/27 aktiv am aufstiegsberechtigten Spielbetrieb teilnehmen wird. Hinter dem ambitionierten Projekt steht das Team der Vorstände Muhamet und Muharrem Gashi, sowie Kassier Lorent Kajtazi, die mit viel Engagement und klarer Vision einen neuen Anlaufpunkt für leistungsorientierten Amateurfußball in der Region schaffen wollen. Trainings- und Spielstätte von Inter Straubing e. V. wird das Sportgelände des FTSV Straubing sein.
Dort soll im Stadion nicht nur Fußball gespielt, sondern auch ein neues sportliches Zuhause entstehen – geprägt von Zusammenhalt, Disziplin und Leidenschaft für den Fußball. Sportlich wird das Team von Trainer Bahri Kamerolli geführt, der gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Thorsten Hauke die Kaderplanung und Ausrichtung des Vereins verantwortet. Das klare Ziel für die erste Saison ist es, in der A-Klasse Straubing konkurrenzfähig aufzutreten und sich als ernstzunehmender Neuling zu etablieren.
"Die Verantwortlichen blicken optimistisch auf die kommende Spielzeit. Der Fokus liegt auf einer geschlossenen Mannschaft, einer professionellen Trainingsarbeit und einer positiven Entwicklung des Vereins – sowohl sportlich als auch strukturell. Dabei setzt Inter Straubing e. V. bewusst auf Offenheit: Neue Spieler und Neuzugänge sind herzlich willkommen, unabhängig davon, ob sie bereits Erfahrung mitbringen oder sich weiterentwickeln möchten. Mit frischem Elan, klaren Zielen und einem starken Organisationsteam will Inter Straubing e. V. künftig ein fester Bestandteil des Straubinger Amateurfußballs werden. Die Vorfreude auf die Saison 2026/27 ist groß – bei Verantwortlichen, Spielern und allen, die den Weg des neuen Vereins begleiten möchten", lässt der neugegründete Verein wissen.