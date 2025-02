Neugründung im Ettenheimer Vereinssport: Der FC Ettenheim-Altdorf

Die beiden Bezirksligisten aus Altdorf und Ettenheim machen nun auch im Seniorenbereich gemeinsame Sache. "Was im Jugendbereich seit zwei Jahrzehnten gut funktioniert, soll jetzt im Seniorenbereich fortgesetzt werden", das war der Tenor bei der sehr gut besuchten Gründungsversammlung im Clubheim des FSV Altdorf. 65 Gründungsmitglieder unterzeichneten an dem Abend einen Aufnahmeantrag. Die Vereinssatzung nahmen die Anwesenden einstimmig an. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.