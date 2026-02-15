Neugegründeter Verein präsentiert bereits 21 Zugänge

Türkspor Schorndorf nimmt vor seiner ersten Saison im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall mit beeindruckendem Tempo Gestalt an. Der neugegründete Verein nutzt die Aufbauphase, um sportlich wie strukturell ein klares Fundament zu legen – und präsentiert gleich eine ganze Reihe an Neuzugängen, die den Anspruch unterstreichen, von Beginn an konkurrenzfähig zu sein.
Der erste Transfer setzt direkt ein Zeichen: Mit Mert Yildiz kommt ein dynamischer Flügelspieler, ausgebildet bei Normannia Gmünd und zuletzt bei Türkgücü Schwäbisch Gmünd aktiv. Neben seiner Rolle auf dem Platz übernimmt er zusätzlich Verantwortung als Konditionstrainer – ein Hinweis darauf, dass Türkspor nicht nur auf Talent, sondern auf professionelle Strukturen setzt.
Ein zentrales Gesicht des Projekts ist Batuhan Ucar. Der Stürmer ist nicht nur Spieler, sondern zugleich Abteilungsleiter, Vorstandsmitglied und Gründungsfigur des Vereins. Seine Doppelrolle steht sinnbildlich für den Geist des Klubs: Nähe, Verantwortung und Identifikation. Sportlich verstärken weitere Offensivkräfte wie Issa Sakr, Melih-Ahmet Odabas und Emre Keleş die Angriffsreihe. Alle bringen Tempo, Zielstrebigkeit und Abschlussstärke mit.
Auch defensiv wird breit aufgestellt. Mit Simon Kolnhofer, Ertuğrul Yücel, Egemen Korkmaz und dem jungen Boran Cildir erhält die Abwehr Tiefe und Stabilität. Ergänzt wird das durch den vielseitigen Erkan Kahraman, der zusätzlich als ausgebildeter Jugendtrainer wertvolle Impulse für den Vereinsaufbau liefern kann.
Im Mittelfeld setzt Türkspor auf Mischung aus Jugend und Struktur. Mehmet Yüksel soll als Sechser Ruhe und Ordnung ins Zentrum bringen, während Mert und Eren Karadeniz frische Dynamik liefern. Jermaine Anderson und Samed verstärken das kreative und defensive Zentrum mit Erfahrung aus regionalen Stationen.
Auf den Außen sorgen Hido, Kutay Köse und Johannes-ähnliche Spielertypen für Tempo, während Torhüter Timur Yalcin und Trainer-Neuzugang Michail Tsipos den defensiven Rückhalt absichern.
Was bei dieser Transferoffensive auffällt: Viele Spieler kommen aus der Region, kennen sich untereinander oder teilen gemeinsame fußballerische Wurzeln. Türkspor Schorndorf baut bewusst eine Mannschaft mit Identität statt einer zufälligen Sammlung von Namen.
Der Verein präsentiert sich damit nicht nur als Neuling, sondern als Projekt mit klarer Vision: familiär, ehrgeizig, strukturiert. Die Vielzahl an Verpflichtungen ist weniger ein Transferfeuerwerk als vielmehr ein strategischer Aufbauplan – und ein starkes Versprechen an die kommende Saison.