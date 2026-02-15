Neugegründeter Verein präsentiert bereits 21 Zugänge Zur neuen Saison geht Türkspor Schorndorf mit spannenden Spielern an den Start. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Türkspor Schorndorf nimmt vor seiner ersten Saison im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall mit beeindruckendem Tempo Gestalt an. Der neugegründete Verein nutzt die Aufbauphase, um sportlich wie strukturell ein klares Fundament zu legen – und präsentiert gleich eine ganze Reihe an Neuzugängen, die den Anspruch unterstreichen, von Beginn an konkurrenzfähig zu sein.

Der erste Transfer setzt direkt ein Zeichen: Mit Mert Yildiz kommt ein dynamischer Flügelspieler, ausgebildet bei Normannia Gmünd und zuletzt bei Türkgücü Schwäbisch Gmünd aktiv. Neben seiner Rolle auf dem Platz übernimmt er zusätzlich Verantwortung als Konditionstrainer – ein Hinweis darauf, dass Türkspor nicht nur auf Talent, sondern auf professionelle Strukturen setzt. Ein zentrales Gesicht des Projekts ist Batuhan Ucar. Der Stürmer ist nicht nur Spieler, sondern zugleich Abteilungsleiter, Vorstandsmitglied und Gründungsfigur des Vereins. Seine Doppelrolle steht sinnbildlich für den Geist des Klubs: Nähe, Verantwortung und Identifikation. Sportlich verstärken weitere Offensivkräfte wie Issa Sakr, Melih-Ahmet Odabas und Emre Keleş die Angriffsreihe. Alle bringen Tempo, Zielstrebigkeit und Abschlussstärke mit.

Auch defensiv wird breit aufgestellt. Mit Simon Kolnhofer, Ertuğrul Yücel, Egemen Korkmaz und dem jungen Boran Cildir erhält die Abwehr Tiefe und Stabilität. Ergänzt wird das durch den vielseitigen Erkan Kahraman, der zusätzlich als ausgebildeter Jugendtrainer wertvolle Impulse für den Vereinsaufbau liefern kann. Im Mittelfeld setzt Türkspor auf Mischung aus Jugend und Struktur. Mehmet Yüksel soll als Sechser Ruhe und Ordnung ins Zentrum bringen, während Mert und Eren Karadeniz frische Dynamik liefern. Jermaine Anderson und Samed verstärken das kreative und defensive Zentrum mit Erfahrung aus regionalen Stationen.