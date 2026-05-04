Neugablonz landet einen Überraschungscoup

Keine Gefahr für Dennis Starowoit im Neugablonzer Tor. Der BSK gewann mit 3:1 beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. – Foto: Daniel Melzer

Zwar ließ der FC Oberstdorf durch das 2:2 beim SV Mauerstetten etwas Federn, trotzdem baute der Spitzenreiter der Allgäuer Kreisliga Süd seinen Vorsprung auf die Konkurrenz aus. Denn der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg (1:3 gegen Neugablonz) und der TSV Kottern II (1:4 beim FC Rettenberg) gingen gänzlich leer aus. Schlusslicht Türkspor Kempten ist nach dem 2:7 im Kellerduell beim SSV Wertach auch rechnerisch abgestiegen.

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg Seeg-Ho.-Ei. BSK Olympia Neugablonz Neugablonz 1 3 Der BSK Olympia Neugablonz sicherte sich einen überraschenden 2:0-Sieg beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Nach torloser Anfangsphase brachte Benjamin Maier den BSK kurz vor der Pause in Führung (43.). Direkt nach Wiederanpfiff legten Denis Hoxhaj (49.) und Mendim Haliti (53.) nach und entschieden die Partie frühzeitig. Stefan Singer verkürzte zwar noch (55.), doch mehr war für den TSV nicht drin.

Schiedsrichter: Peter Skipor (Memmingen) - Zuschauer: 100

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr FC Füssen FC Füssen TSV Buching/Trauchgau TSV Buching/Trauchgau 1 0 Abpfiff In einer umkämpften Partie setzte sich der FC Füssen knapp mit 1:0 gegen den TSV Buching/Trauchgau durch. Das Tor des Tages fiel durch Emirhan Catalkaya in der 56. Minute. Füssen brachte den knappen Vorsprung dann über die Zeit.

Schiedsrichter: Florian Ziegler (Hohenpeißenberg) - Zuschauer: 296 Gestern, 15:30 Uhr FC Rettenberg Rettenberg TSV Kottern TSV Kottern II 4 1 Abpfiff Der FC Rettenberg dominierte die Partie gegen den TSV Kottern II und gewann überraschend deutlich mit 4:1. Tobias Meitinger brachte sein Team mit einem Doppelpack (25., 42.) auf die Siegerstraße. Kilian Götzfried erhöhte per Foulelfmeter (53.) und legte vom Punkt nach (73.). Der Kotterner Ehrentreffer von Martin Lekaj (78.) änderte nichts mehr am deutlichen Erfolg der Hausherren.

Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120

In dieser Szene war Keeper Florian Zeller zwar machtlos, trotzdem durfte er sich am Ende über einen Punktgewinn bei der SG Betzigau/Wildpoldsried freuen. – Foto: Helmut Betz

Die SG Betzigau/Wildpoldsried verpasste trotz zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Führung den Heimsieg gegen den SC Untrasried und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Nach torloser erster Hälfte sorgten Tobias Hörmann (48.) und David Fleschutz (50.) binnen zwei Minuten für scheinbar klare Verhältnisse. Doch der SCU zeigte Moral: Samuel Prinz verkürzte per Foulelfmeter (58.), ehe Alexander Wiest nur drei Minuten später ausglich. Die große Chance zur erneuten Führung ließ die SG liegen, als Pius Rist mit einem Strafstoß an Torwart Florian Zeller scheiterte (65.).

Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 116

Der TSV Obergünzburg setzte sich souverän mit 4:1 gegen den FC Blonhofen durch. Tom Hummel brachte die Hausherren früh in Führung (16.), Nikola Cvetic erhöhte (32.). Zwar konnte Michael Lutz postwendend verkürzen (34.), doch Thomas Dietrich stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (42.). In der zweiten Halbzeit machte Andreas Hanslick (70.) alles klar. Obergünzburg überzeugte vor allem durch Effizienz in der Offensive.

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100

In einem abwechslungsreichen Spiel trotzte der SV Mauerstetten dem Spitzenreiter FC Oberstdorf ein 2:2 ab. Benedikt Eder brachte den FCO früh in Führung (8.). Markus Kees glich per Foulelfmeter aus (37.), ehe Maximilian Kraus kurz nach der Pause die Führung für Mauerstetten erzielte (48.). Doch erneut Eder sicherte dem Titelanwärter mit seinem zweiten Treffer den Punkt (78.).

Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 100

Ein echtes Torfestival bekamen die Fans in Wertach geboten. Der SSV überrollte den FC Türksport Kempten mit 7:2. Früh sorgten Johannes Laure (5.) und David Walther (15.) für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit schraubten Marco Dieng, David Hauber (2), Martin Suntheim und Florian Hofmann das Ergebnis in die Höhe. Die Treffer von Ertan Soysal (4:1/64.) und Kubilay Gürel (6:2/80.) waren lediglich Ergebniskosmetik.

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 80