Neugablonz landet einen Überraschungscoup

Zwar ließ der FC Oberstdorf durch das 2:2 beim SV Mauerstetten etwas Federn, trotzdem baute der Spitzenreiter der Allgäuer Kreisliga Süd seinen Vorsprung auf die Konkurrenz aus. Denn der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg (1:3 gegen Neugablonz) und der TSV Kottern II (1:4 beim FC Rettenberg) gingen gänzlich leer aus. Schlusslicht Türkspor Kempten ist nach dem 2:7 im Kellerduell beim SSV Wertach auch rechnerisch abgestiegen.
Der BSK Olympia Neugablonz sicherte sich einen überraschenden 2:0-Sieg beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Nach torloser Anfangsphase brachte Benjamin Maier den BSK kurz vor der Pause in Führung (43.). Direkt nach Wiederanpfiff legten Denis Hoxhaj (49.) und Mendim Haliti (53.) nach und entschieden die Partie frühzeitig. Stefan Singer verkürzte zwar noch (55.), doch mehr war für den TSV nicht drin.
Schiedsrichter: Peter Skipor (Memmingen) - Zuschauer: 100
In einer umkämpften Partie setzte sich der FC Füssen knapp mit 1:0 gegen den TSV Buching/Trauchgau durch. Das Tor des Tages fiel durch Emirhan Catalkaya in der 56. Minute. Füssen brachte den knappen Vorsprung dann über die Zeit.
Schiedsrichter: Florian Ziegler (Hohenpeißenberg) - Zuschauer: 296
Der FC Rettenberg dominierte die Partie gegen den TSV Kottern II und gewann überraschend deutlich mit 4:1. Tobias Meitinger brachte sein Team mit einem Doppelpack (25., 42.) auf die Siegerstraße. Kilian Götzfried erhöhte per Foulelfmeter (53.) und legte vom Punkt nach (73.). Der Kotterner Ehrentreffer von Martin Lekaj (78.) änderte nichts mehr am deutlichen Erfolg der Hausherren.
Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120
Die SG Betzigau/Wildpoldsried verpasste trotz zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Führung den Heimsieg gegen den SC Untrasried und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Nach torloser erster Hälfte sorgten Tobias Hörmann (48.) und David Fleschutz (50.) binnen zwei Minuten für scheinbar klare Verhältnisse. Doch der SCU zeigte Moral: Samuel Prinz verkürzte per Foulelfmeter (58.), ehe Alexander Wiest nur drei Minuten später ausglich. Die große Chance zur erneuten Führung ließ die SG liegen, als Pius Rist mit einem Strafstoß an Torwart Florian Zeller scheiterte (65.).
Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 116
Der TSV Obergünzburg setzte sich souverän mit 4:1 gegen den FC Blonhofen durch. Tom Hummel brachte die Hausherren früh in Führung (16.), Nikola Cvetic erhöhte (32.). Zwar konnte Michael Lutz postwendend verkürzen (34.), doch Thomas Dietrich stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (42.). In der zweiten Halbzeit machte Andreas Hanslick (70.) alles klar. Obergünzburg überzeugte vor allem durch Effizienz in der Offensive.
Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100
In einem abwechslungsreichen Spiel trotzte der SV Mauerstetten dem Spitzenreiter FC Oberstdorf ein 2:2 ab. Benedikt Eder brachte den FCO früh in Führung (8.). Markus Kees glich per Foulelfmeter aus (37.), ehe Maximilian Kraus kurz nach der Pause die Führung für Mauerstetten erzielte (48.). Doch erneut Eder sicherte dem Titelanwärter mit seinem zweiten Treffer den Punkt (78.).
Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 100
Ein echtes Torfestival bekamen die Fans in Wertach geboten. Der SSV überrollte den FC Türksport Kempten mit 7:2. Früh sorgten Johannes Laure (5.) und David Walther (15.) für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit schraubten Marco Dieng, David Hauber (2), Martin Suntheim und Florian Hofmann das Ergebnis in die Höhe. Die Treffer von Ertan Soysal (4:1/64.) und Kubilay Gürel (6:2/80.) waren lediglich Ergebniskosmetik.
Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 80
Der VfB Durach II feierte einen ungefährdeten 2:0Heimsieg gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen. Maximilian Moll brachte sein Team früh in Führung (8.) und schnürte nach der Pause den Doppelpack (52.). Damit war die Partie für Durach entschieden.
Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 50