Neufraunhofner Wahnsinn in der Nachspielzeit von Thomas Huber · Heute, 13:18 Uhr · 0 Leser

Tobias Brenninger gelang mit dem 4:3 in der 97.Minute der irre Schlusspunkt beim Auftaktmatch gegen Aufsteiger Neustadt/Donau. – Foto: Thomas Martner

Es war ein spektakulärer Auftakt für den SV Neufraunhofen in die neue Bezirksliga-Saison. Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit drehten die Grafen am Samstagnachmittag einen 2:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg gegen Aufsteiger TSV Neustadt/Donau und gehen so mit Rückenwind ins Duell mit Top-Favorit FC Ergolding am Mittwoch. „Das ist Neufraunhofen“, sagte der nervlich stark angeschlagene Trainer Christian Endler nach der Achterbahnfahrt. „Die Mannschaft hat eine unglaubliche Leidenschaft und Moral gezeigt und bis zum Schluss alles investiert.“

Der SVN startete gut ins Spiel und gab sofort den Ton an. Neustadt hielt nach Kräften dagegen, kassierte aber nach einem schönen Spielzug über Johannes Körbl durch Stefan Brenninger das 1:0 (22.). Die TSV-Antwort folgte postwendend. Matthias Brandl versenkte den Ball per Traumtor aus 25 Metern im Winkel (24.). Stefan Brenninger hätte in der Folge wieder erhöhen können, schoss aber zweimal knapp daneben. Nach der Pause ein ähnliches Bild und wieder ging Neufraunhofen in Führung. Nico Eglhuber schoss nach einem Doppelpass mit Daniel Dollmann zum 2:1 ein (54.). Michael Gerauer hatte dann das dritte Tor auf dem Fuß, ehe Brandl per direktem Freistoß ins Kreuzeck der nächste sehenswerte Treffer zum 2:2 gelang (63.). Die Grafen blieben aber weiter am Drücker und Gerauer hatte mit einem Pfostenschuss sowie einer Parade von Jonas Sommerer beste Möglichkeiten. Zudem rauschte Tobias Bitzer freistehend an einer Freistoßflanke vorbei. Verkehrte Welt dann in der 81.Minute, als ein katastrophaler Fehlpass von Daniel Dollmann bei Simon Frühmorgen landete und dieser per Heber das 2:3 erzielte. Neufraunhofen probierte nochmal alles und in der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Erst köpfte Kilian Bauer nach einem Freistoß von Stefan Brenninger zum 3:3 ein (90.+3). Anschließend kam Mergim Dumani freistehend zum Kopfball und verpasste durch einen starken Reflex von SVN-Keeper Thomas Huber den Lucky-Punch. Mit der letzten Aktion gelang dieser Neufraunhofen, als eine Bauer-Ecke auf dem Kopf von Tobias Brenninger landete (90.+7).