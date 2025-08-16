Neufraunhofens Remiskönige lechzen nach zweitem Sieg

Mit drei Unentschieden nach fünf Spieltagen ist der SV Neufraunhofen aktuell der Remiskönig der Bezirksliga West. Am sechsten Spieltag soll nach den letzten beiden 2:2-Unentschieden endlich wieder ein Sieg her. Zuhause empfangen die Grafen am Sonntag um 16 Uhr den ASCK Simbach/Inn.

Mit nur einem Sieg aus fünf Spielen ist man beim SV Neufraunhofen nicht zufrieden. Zwar unterlagen die Schwarz-Weißen lediglich dem Ligafavoriten Türk Gücü Straubing knapp, aber die Unentschieden gegen Schlusslicht Walkertshofen und Neuling Sallach liegen Cheftrainer Christian Endler noch schwer im Magen. „Gegen Walkertshofen machen wir ein Riesenspiel, belohnen uns aber für den Aufwand nicht und machen hinten zwei haarsträubende Fehler. In Sallach machen wir kein gutes Spiel, bringen aber dann den Lucky-Punch aus der 94.Minute nicht nach Hause“, ärgert sich der 54-Jährige über die vier liegengelassenen Punkte.