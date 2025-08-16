Neufraunhofens Remiskönige lechzen nach zweitem Sieg

Mit drei Unentschieden nach fünf Spieltagen ist der SV Neufraunhofen aktuell der Remiskönig der Bezirksliga West. Am sechsten Spieltag soll nach den letzten beiden 2:2-Unentschieden endlich wieder ein Sieg her. Zuhause empfangen die Grafen am Sonntag um 16 Uhr den ASCK Simbach/Inn.
Mit nur einem Sieg aus fünf Spielen ist man beim SV Neufraunhofen nicht zufrieden. Zwar unterlagen die Schwarz-Weißen lediglich dem Ligafavoriten Türk Gücü Straubing knapp, aber die Unentschieden gegen Schlusslicht Walkertshofen und Neuling Sallach liegen Cheftrainer Christian Endler noch schwer im Magen. „Gegen Walkertshofen machen wir ein Riesenspiel, belohnen uns aber für den Aufwand nicht und machen hinten zwei haarsträubende Fehler. In Sallach machen wir kein gutes Spiel, bringen aber dann den Lucky-Punch aus der 94.Minute nicht nach Hause“, ärgert sich der 54-Jährige über die vier liegengelassenen Punkte.
Beim anstehenden Heimspiel wartet mit dem ASCK Simbach/Inn die nächste unangenehme Aufgabe. Die Innstädter haben sich nach einer sportlich durchwachsenen Saison 2024/2025 auf der Trainerposition neu aufgestellt. Spielertrainer Muhamed Subasic legte sein Amt aus familiären Gründen ebenso nieder, wie Co-Spielertrainer Haris Sistek, der nach elf Jahren eine neue sportliche Herausforderung suchte. Mit Kevin Grobauer hat nun ein ehemaliger Simbacher den Posten als Spielertrainer übernommen. Der Start in die Liga ging dabei mit vier Niederlagen und nur einem Sieg mächtig schief.
„Wir werden Simbach auf keinen Fall unterschätzen. Das Ziel heißt jedoch ganz klar drei Punkte. Wenn wir die PS auf den Rasen bekommen, bin ich davon auch voll überzeugt“, so Trainer Christian Endler, dem Urlauber Tobias Bitzer wieder zur Verfügung steht. Der Einsatz von Johannes Aigner (Mittelhand) entscheidet sich kurzfristig. Tobias Brenninger (Syndesmosebandanriss) fehlt ebenso wie Dion Rexhepi und Maximilian Nitzl (beide Urlaub).