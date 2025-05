Neufraunhofens Negativtrend setzt sich fort

Es scheint still und heimlich auszutrudeln beim SV Neufraunhofen. Mit 2:0 unterlagen die Grafen im Nachholspiel beim TSV Langquaid und setzen damit den Negativtrend der letzten Wochen fort. Zwei Spieltage vor Schluss hat der SVN nun drei Punkte Rückstand auf Platz zwei und kaum Argumente, dem TV Schierling die Relegation streitig zu machen.

„Wir haben die erste Halbzeit wirklich einen guten Fußball gespielt und waren wieder einmal die aktivere Mannschaft, machen aber keine Tore. Es reichen dann so wie heute - fünf Minuten - in denen Langquaid die Tore macht, in denen wir nicht aufmerksam genug sind und so verlierst du auch dieses Spiel", fasst Co-Spielertrainer Daniel Treimer das Nachholspiel nüchtern zusammen. Vor 270 Zuschauern bestimmten die Gäste, die ohne den grippekranken Cheftrainer Alexander Auhagen auskommen mussten, von Beginn an die Partie. Mehr als ein paar Abschlüsse in die Hände von Torhüter Christoph Aiwanger bzw. über das Tor sprangen aber nicht raus. Langquaid konterte ausschließlich mit dem langen Ball. Aaron Bice schob die Kugel freistehend neben das Tor und Benedikt Köppel zielte knapp drüber.