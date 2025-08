Neufraunhofener "Pleiten, Pech und Pannen" - Langquaid mit Heim-Dreier

Mit einem 2:2-Unentschieden trennten sich an diesem Bezirksliga-Freitag die beiden Teams aus Neufraunhofen und Walkertshofen. Wobei SVN-Trainer Christian Endler freilich lieber ganze drei Punkte im heimischen Stadion belassen hätte, aufgrund eklatanter Fehler seiner Mannen dies allerdings am Ende nicht so recht gedeihen wollte. In der Tabelle bleibt die Brandl-Elf aus dem Landkreis Kehlheim (mit einem Spiel weniger auf dem Konto) weiterhin in der Abstiegszone. Die Grafen gehen vorläufig von sechs auf sieben zurück.

In Langquaid konnte sich der heimische TSV ohne größere Probleme gegen den FC-DJK Simbach mit 2:0 durchsetzen - und nach dem Sieg gegen ASCK Simbach am vergangenen Spieltag erneut drei Punkte für das eigene Konto sichern. Die Eisenschenk-Elf hüpft in der Tabelle dadurch von Rang acht auf sechs vor. Simbach geht von zehn auf 13 zurück.