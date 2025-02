Neufraunhofen zeigt sich bei erstem Test in Torlaune

Nach zwei intensiven Trainingswochen hat auch der Bezirksliga-Primus SV Neufraunhofen sein erstes Testspiel absolviert. Am Samstagmittag besiegten die Grafen den Kreisligisten FC Bonbruck/Bodenkirchen mit 6:2 (4:0) und zeigten sich somit prompt in Frühform. Ohne Sturmführer Michael Gerauer und Abwehrhüne David Eichinger dominierte der SVN von Beginn an und ging durch Neuzugang Dion Rexhepi in der 15.Minute in Front. Ein Doppelpack von Stefan Brenninger (21., 32.) sowie ein Treffer von Daniel Treimer schraubten den Pausenstand auf 4:0. „In der ersten Halbzeit war das ein komplett dominanter Auftritt, bei dem wir uns nur die mangelnde Chancenverwertung ankreiden lassen müssen“, sagt Trainer Alexander Auhagen, der im zweiten Durchgang kräftig durchwechselte.

Die eingewechselten Stefan Haas (48.) und Tobias Brenninger (64.) erzielten jeweils noch einen Treffer. Zwischendurch erzielte Stefan Galler das 1:5 (61.) sowie den 2:6-Endstand (69.). „Wir hatten viele Wechsel, aber gegen einen tiefstehenden Gegner eigentlich noch mehr Torchancen als im ersten Durchgang. Anstatt das Ergebnis hochzuschrauben haben wir uns die Gegentreffer durch individuelle Fehler selbst eingeschenkt. Trotzdem bin ich mit dem ersten Auftritt meines Teams zufrieden“, so Alexander Auhagen.