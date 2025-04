Neufraunhofen will auch Hürde in Pfarrkirchen nehmen

Nach zwei Heimspielen am Stück steht für den Bezirksliga-West-Tabellenführer SV Neufraunhofen das Auswärtsmatch beim TuS 1860 Pfarrkirchen auf dem Programm. Anpfiff der Partie vom 23.Spieltag ist am Samstagnachmittag um 14 Uhr.

Bereits zum dritten Mal kreuzen der SV Neufraunhofen und TuS 1860 Pfarrkirchen in der laufenden Saison die Klingen. In der Liga behielten die Grafen beim 4:2 zuhause ebenso die Oberhand, wie auch im Pokal-Viertelfinale beim deutlichen 8:0. „Pfarrkirchen wird es uns sicherlich nicht so leicht machen wie im Pokal, da sie ja auch noch wichtige Punkte benötigen, um nicht ganz hinten reinzurutschen“, weiß SVN-Co-Spielertrainer Daniel Treimer.