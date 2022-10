Der SV Neufraunhofen grüßt wieder von der Tabellenspitze der Bezirksliga West – Foto: Alfred Brumbauer

Neufraunhofen wieder auf der Pole - Irre Abensberger Aufholjagd 14. Spieltag - Sonntag. Dingolfing setzt sich souverän in Ergoldsbach durch +++ Simbach b. Landau glückt gegen Kelheim später Ausgleich

Der SV Neufraunhofen hat in der Bezirksliga West mit einem harterkämpften 3:2-Auswärtserfolg beim FC Teisbach die Tabellenführung zurückerobert. Der FC Dingolfing meisterte die Auswärtshürde beim TSV Ergoldsbach mit einem überzeugenden 3:1-Sieg. Die TuS Pfarrkirchen sah gegen den TSV Abensberg bereits wie der sichere Sieger aus, verspielte aber in der Schlussphase eine 3:0-Führung - Endstand 3:3. Ein Last-Minute-Treffer glückte auch dem FC SImbach b. Landau, der gegen den ATSV Kelheim somit immerhin ein 2:2-Remis ergatterte.





Florian Baumgartl (Trainer FC Dingolfing): "Wir haben verdient gewonnen und sind nur nach dem Ergoldsbacher Anschlusstor kurzzeitig für ein paar Minuten in Gefahr gekommen. Das war eine ganz souveräne Leistung. Speziell die Jungs, die von der Bank gekommen sind und teilweise sogar noch A-Juniorenspieler sind, haben es richtig gut gemacht. Bei uns wächst etwas, das halt seine Zeit braucht."







Florian Baumgartl (Trainer FC Dingolfing): "Wir haben verdient gewonnen und sind nur nach dem Ergoldsbacher Anschlusstor kurzzeitig für ein paar Minuten in Gefahr gekommen. Das war eine ganz souveräne Leistung. Speziell die Jungs, die von der Bank gekommen sind und teilweise sogar noch A-Juniorenspieler sind, haben es richtig gut gemacht. Bei uns wächst etwas, das halt seine Zeit braucht."

Tobias Schlauderer (Trainer ATSV Kelheim): "Trotz des frühen Rückstands haben wir uns nicht aus dem Konzept bringen lassen und sind mit einer verdienten Führung in die Pause gegangen. Die erste Hälfte ging klar an uns, es wäre sogar der dritte Treffer möglich gewesen. In der zweiten Halbzeit hat Simbach Oberwasser bekommen und sich - auch wenn der Ausgleich erst kurz vor Schluss gefallen ist - den Punkt letztlich verdient. Ein sehr sympathischer Verein, der eine Bereicherung für die Bezirksliga ist!"

















Adam Zahn (Abteilungsleiter FC Teisbach): "In einem hochklassigen Bezirksliga-Spiel haben wir eine sehr gute Leistung abgeliefert. Wir waren mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe und hatten sogar ein Chancenplus. Neufraunhofen zeigte sich allerdings brutal effektiv und hat sich deshalb die drei Punkte gesichert. Ein Unentschieden hätten wir uns aus meiner Sicht mindestens verdient gehabt."









Adam Zahn (Abteilungsleiter FC Teisbach): "In einem hochklassigen Bezirksliga-Spiel haben wir eine sehr gute Leistung abgeliefert. Wir waren mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe und hatten sogar ein Chancenplus. Neufraunhofen zeigte sich allerdings brutal effektiv und hat sich deshalb die drei Punkte gesichert. Ein Unentschieden hätten wir uns aus meiner Sicht mindestens verdient gehabt."





Alexander Ronczka (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Wir haben 70 Minuten lang richtig gut gespielt und lagen verdient mit 3:0 vorne. Nach dem Anschlusstreffer ist dann das Spiel komplett gekippt und Abensberg hat eine Riesenmoral an den Tag gelegt, die mit einem Punktgewinn belohnt wurde. Natürlich sollte man eine 3:0-Führung nicht mehr aus der Hand geben, aber auch so etwas passiert halt mal. Unsere Mannschaft hat in den letzten Wochen einen hervorragenden Job gemacht und deshalb ist das heute definitiv kein Beinbruch."