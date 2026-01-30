Neufraunhofen vertraut weiter auf Endler

Christian Endler bleibt Coach des SV Neufraunhofen – Foto: Alfred Brumbauer

Beim SV Neufraunhofen gibt es gleich zwei frohe Botschaften zu vermelden. Die Trainer Christian Endler , der das Bezirksliga-Team anleitet, sowie Jonas Huber , der für die zweite und dritte Mannschaft in der Kreisklasse zuständig ist, haben für eine weitere Saison zugesagt. Bei den "Grafen" freut man sich über diese Konstanz auf der Trainerbank sehr.

"Wir haben in der Winterpause unser primäres Ziel erreicht und konnten Chris und Jonas von der nächsten Spielzeit an der Seitenlinie des SV Neufraunhofen überzeugen“, sagt Neufraunhofens Sportlicher Leiter Claus Riedi, der weiter voll und ganz von der sportlichen Kompetenz seiner Chefanweiser überzeugt ist. "Auch wenn sich der erhoffte sportliche Erfolg in der Bezirksliga in dieser Saison aus diversen Gründen nicht eingestellt hat, vertrauen wir weiter vollkommen auf die Erfahrung und Power von Chris“, weiß Riedi die Situation einzuschätzen. Mit diversen Verletzungen wie von Stammspielern wie Kapitän Thomas Huber, Tobias und Stefan Brenninger oder Kilian Bauer konnte der SVN sein Leistungsmaximum nur ganz selten erreichen und musste die Spitzengruppe enteilen lassen. Auch der 54-jährige Endler bläst ins gleiche Horn: "Das war für uns alle bisher durch Verletzungen und andere Faktoren eine nicht zufriedenstellende Saison. Wir wollen jetzt in der Rückrunde noch einmal Gas geben und dann in der neuen Saison voll durchstarten. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr beim SV Neufraunhofen.“

Mit der Zusage von Jonas Huber für die Kreisklassen-Teams haben die Verantwortlichen eine weitere Schlüsselfigur halten können. Der 34-Jährige hat die zweite Mannschaft in seinem ersten Jahr über die Relegation in die Kreisklasse und die Dritte zum Meistertitel geführt. Aktuell befinden sich das B-Team auf einem guten Weg zum Klassenerhalt. Team drei führt zur Winterpause erneut das Reserve-Klassement an.





„Die Verlängerung mit unserem Erfolgsgaranten Jonas ist nicht hoch genug einzustufen. Jeder, der den SVN auch nur am Rande verfolgt, weiß was er für ein entscheidender Faktor ist“, schwärmt Riedi und glaubt fest an die gesteckten Ziele. „Wir sind absolut überzeugt, dass wir im Sommer den Klassenerhalt in der Kreisklasse feiern dürfen und würden uns zudem sehr über den erneuten Titel der Dritten freuen."

Auch Jonas Huber will die positive Entwicklung fortsetzen: "Ich musste keine Sekunde überlegen, ob ich weitermache. Ich möchte die Entwicklung in den Teams weiter vorantreiben und den maximalen Erfolg herausholen. Wir wollen uns in der Kreisklasse festbeißen und den nächsten Entwicklungsschritt gehen, so dass weiterhin Spieler aus dem Kreisklassenteam den Schritt in die Bezirksliga gehen können und wir die Durchlässigkeit in allen Mannschaften weiter vorantreiben.“