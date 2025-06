Neufraunhofen verkündet drei junge Neuzugänge

Auch wenn sich die Spieler des SV Neufraunhofen seit knapp einer Woche in der Sommerpause befinden, arbeitet die sportliche Leitung bereits am Gerüst für die neue Bezirksliga-Saison. Dabei plant die "Fahrstuhlmannschaft“ aus dem Vilstal, nach Platz drei in der abgelaufenen Spielzeit, zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder für die gleiche Spielklasse. Dazwischen lagen zwei Auf- sowie zwei Abstiege.