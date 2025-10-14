Neufraunhofen unterliegt trotz langer Führung

Lange hat es im Duell des SV Neufraunhofen gegen den FSV VfB Straubing nach einem Heimsieg ausgesehen, doch weil der SVN nicht nachlegte, entschieden die Gäubodenstädter den 14.Spieltag der Bezirksliga West am Ende noch mit 1:3 (1:0) für sich. Die dritte Niederlage in Folge für die Vilstaler.
Dabei musste SVN-Chefcoach Christian Endler kurzfristig aufgrund eines annullierten Flugs auf Roman Kratzer und Tobias Brenninger verzichten und hatte nur elf Kaderspieler zur Verfügung. Dennoch legten die Hausherren aktiver los und erzielten prompt nach zwölf Minuten die Führung. Nach einem Steckpass umkurvte Thomas Niedermeier den Keeper und schob zum 1:0 ein. Straubing war lediglich bei Standards gefährlich und hatte Glück, dass der SVN mehrfach bei Umschaltmomenten den letzten Pass nicht an den Mann brachte.
Nach der Pause überstanden die Hausherren die Drangphase der FSV VfB und wollte die Entscheidung. Thomas Niedermeier und Johannes Körbl verfehlten mit Abschlüssen das Tor knapp. Die beste Möglichkeit hatte Michael Gerauer, der allein vor dem Torhüter uneigennützig querlegen wollte und so das vermeintliche 2:0 liegen ließ (65.). „Wenn du vorne die Chancen nicht machst, bekommst du hinten irgendwann einen rein und so ist es leider gekommen“, ärgerte sich Endler nach der Partie. Nach einer Unachtsamkeit vollstreckte Straubings Torjäger Florian Folger am zweiten Pfosten zum Ausgleich (65.). Zehn Minuten schob Leon Jedlicka nach einem Angriff über links zur Führung ein (77.). Bei den Grafen war nun keine Kraft für einen Gegenschlag übrig. Lediglich ein Abschluss von Gerauer hielt Marcel Bauer sicher. Mit einem sehenswerten Weitschusstor von Besmir Arifac war dann der endgültige Deckel auf der Partie (86.). „Ich denke, wenn wir das 2:0 gemacht hätten, wäre das Spiel wahrscheinlich auf unsere Seite gekippt. So verlierst du 1:3, was natürlich sehr ärgerlich ist. Trotzdem war es vom Auftreten her eine klare Steigerung im Vergleich zum letzten Spiel“, resümiert Christian Endler nach dem Spiel.