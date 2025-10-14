Neufraunhofen unterliegt trotz langer Führung

Lange hat es im Duell des SV Neufraunhofen gegen den FSV VfB Straubing nach einem Heimsieg ausgesehen, doch weil der SVN nicht nachlegte, entschieden die Gäubodenstädter den 14.Spieltag der Bezirksliga West am Ende noch mit 1:3 (1:0) für sich. Die dritte Niederlage in Folge für die Vilstaler.

Dabei musste SVN-Chefcoach Christian Endler kurzfristig aufgrund eines annullierten Flugs auf Roman Kratzer und Tobias Brenninger verzichten und hatte nur elf Kaderspieler zur Verfügung. Dennoch legten die Hausherren aktiver los und erzielten prompt nach zwölf Minuten die Führung. Nach einem Steckpass umkurvte Thomas Niedermeier den Keeper und schob zum 1:0 ein. Straubing war lediglich bei Standards gefährlich und hatte Glück, dass der SVN mehrfach bei Umschaltmomenten den letzten Pass nicht an den Mann brachte.