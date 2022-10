Neufraunhofen unter Flutlicht beim ASCK Simbach gefordert

Vilstaler müssen sich im Topspiel für einen Punktgewinn steigern

Die 17 Runde der Bezirksliga West bringt für den SV Neufraunhofen eine äußerst attraktive Partie mit sich. Am Freitagabend um 19:30 Uhr muss der Tabellenführer beim fünftplatzierte ASCK Simbach/Inn antreten.

Dort benötigt die Mannschaft von Trainer Alexander Auhagen aber definitiv eine Leistungssteigerung zur Vorwoche, als man den FC Ergolding äußerst glücklich in der Nachspielzeit bezwang. „Ergolding ist für mich eine der taktisch stärksten Mannschaften, was sie auch gegen uns gezeigt haben“, so SVN-Coach Auhagen, der aber um die Stärken seines Teams weiß. „Wir sind immer für ein Tor gut, auch wenn es erst in der Nachspielzeit fällt.“ Das mussten in der Saison neben Ergolding auch Walburgskirchen und Landau schmerzlich erfahren.