Neufraunhofen siegt beim flottem Heimauftakt

Neufraunhofens Neuzugang Kilian Bauer glänzte gegen Aiglsbach mit einem Tor und einer Vorlage und trug maßgeblich zum Heimsieg der Grafen bei.

Am zweiten Spieltag konnte der SV Neufraunhofen seinen ersten Sieg einfahren. Nach dem torlosen Remis in Ergolding gewannen die Grafen im Rahmen der englischen Woche mit 3:1 über den TV Aiglsbach und sind vor dem Spitzenspiel am Sonntag bei Türk Gücü Straubing voll im Soll. Aiglsbach agierte von Beginn an verhalten und überließ Neufraunhofen das Spiel. So ging auch die Führung nach 16 Minuten durch Neuzugang Kilian Bauer nach einer flachen Hereingabe von Johannes Körbl in Ordnung. Der SVN verpasste es durch gute Chance von Körbl und Bauer die Führung auszubauen und hätte bei Abschlüssen von Tom Scheuchenpflug und Markus Schmidt beinahe den Ausgleich kassiert.

Nach der Pause hatte Johannes Aigner gleich die Abschlusschance, das Tor machte aber Aiglsbach. Nach einem langen Ball war Schmidt durch und netzte eiskalt ein (49.). „Nach dem 1:0 ist der Gegner wieder stärker aufgekommen und hat auch nach der Pause den Ausgleich gemacht“, fasste Trainer Christian Endler die erste Halbzeit zusammen, war aber mit der Reaktion seines Teams sehr zufrieden. „Wir sind ruhig geblieben, konnten erneut in Führung gehen und haben es dann cool ausgespielt, auch wenn der Gegner zweifellos Phasen hatte, in denen er am Drücker war." Der SVN überstand die Drangphase und nach einem Konter schaltete Kilian Bauer am schnellsten. Er bediente Stefan Haas, der ohne Mühe zur erneuten Führung traf (60.). Aiglsbach drückte ohne echte Gefahr und wurde vom SVN am Ende gnadenlos bestraft. Nach einer Auswechslung verschlief der TVA einen Pass in die Spitze, so dass Stefan Haas mühelos per Doppelpack den 3:1-Endstand herstellen konnte. Bitter für die Grafen: Michael Gerauer musste nach einem rüden Foul und Stefan Brenninger nach einem Pressschlag verletzt raus.