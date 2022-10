Neufraunhofen siegt beim erwartet schweren Auswärtsspiel in Teisbach

Auhagen-Elf kehrt nach 3:2-Sieg an die Tabellenspitze zurück

Es sollte genau die unangenehme Auswärtsaufgabe werden, die man im Lager des SV Neufraunhofen prognostiziert hatte. Beim FC Teisbach mühte sich die Auhagen-Elf nach dem intensiven Mittwochsspiel zu einem 3:2-Sieg und hat nun wieder die Bezirksliga-Tabellenführung inne.

Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und der SVN wusste sofort, warum Favoriten wie Aiglsbach und Simbach/Inn hier ins straucheln gekommen sind. Die erste große Chance hatte dementsprechend auch der FCT. Valentin Harlanders Schrägschuss drehte Torhüter Thomas Huber gerade noch um den Pfosten. Anschließend machte der Favorit ernst. Erst musste Keeper Max Körner Michael Gerauers Schuss parieren, ehe Stefan Brenninger am Pfosten scheiterte und ein sehenswerter Fallrückzieher-Treffer von selbigem wegen Abseits keine Anerkennung fand. Auf der Gegenseite zählte ein Harlander-Treffer ebenfalls wegen Abseits nicht und einen Kopfball aus fünf Metern brachte der agile Stürmer unerklärlicherweise auch nicht im Kasten unter. Zuvor verpasste noch Nico Eglhuber mit einem Flachschuss die Gästeführung.

Man merkte den Vilstalern die Belastung aus dem Mittwochsspiel an, zumal der SVN mit nur 13 einsatzfähigen Spielern nach Teisbach reiste. Nach der Pause deshalb auch wieder der FCT gefährlich. Sowohl Oliver Gabel, als auch Jonas Schreiner verzogen aber aus aussichtsreicher Position. Mitten in die Drangphase kam dann aber die Gästeführung. Stefan Brenninger ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und schlenzte die Kugel zur Führung in den Winkel (52.). Teisbach hatte durch Philipp Zahn die große Ausgleichschance. Da diese aber nicht genutzt wurde erhöhte der SVN durch Tobias Brenninger, der auf Gerauer-Zuspiel nur noch einschieben musste (65.). Die Hausherren steckten aber nicht auf und kamen durch einen Kopfballtreffer von Harlander nach einer Ecke zum Anschluss (72.). Teisbach warf in der Folge alles nach vorne, aber ein Schuss sowie ein Freistoß vom starken Gabel fanden den Weg ins Tor nicht. Die Entscheidung in der 88.Minute, als Tobias Brenninger einen Querpass zunächst nicht einschieben konnte und erst den anschließenden Rebound versenkte. Durch einen zweifelhaften Strafstoß kam Teisbach in Person von Oliver Gabel nochmal zum 2:3, am Gästesieg änderte dies jedoch nichts mehr. „Wir haben heute bei einer der schwersten Auswärtsaufgaben bestanden und die drei Punkte mitgenommen. Nach den intensiven Spielen heißt es nun erstmal wieder regenerieren“, so der glückliche Co-Spielertrainer Daniel Treimer.