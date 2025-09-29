Neufraunhofen schlägt sich gegen Schierling selbst

Es war ein Sonntag zum Vergessen für den SV Neufraunhofen. Bei der 1:4-Heimniederlage gegen den TV Schierling schenkten sich die Grafen drei Tore beinahe selbst ein und verloren am Ende nicht nur das Spiel, sondern mit Dion Rexhepi im ersten Durchgang auch weiteres Personal.

Nach dem schwachen Auftritt gegen den TV Geisenhausen hatte man sich im Lager des SV Neufraunhofen gegen die ebenfalls personell angeschlagenen Schierlinger viel vorgenommen. Bereits nach sieben Minuten aber der erste Dämpfer. Torhüter Thomas Huber ließ einen Ball prallen und Luca Kuntze staubte zur Schierlinger Führung ab. Ein Wirkungstreffer für den SVN. Die Gäste wirkten agiler und gieriger, benötigten kurz vor der Pause aber einen weiteren Hausherren-Bock. Ein Rückpass landete im Fuß von Kuntze der am Keeper vorbeilief und den Doppelpack schnürte (43.). Als die fahrige Schiedsrichterin Josefa Kilger nur eine Minute später nach einem unglücklichen Tackling auf Strafstoß entschied, schien die Messe bereits gelesen. SVN-Schlussmann Huber entschärfte aber den schwachen Versuch von Kevin Massinger (44.). Die Schlusspointe lieferte Massinger aber in der Nachspielzeit, als er einen Freistoß aus 35 Metern humorlos zum 0:3 in den Winkel drosch (45.+2).