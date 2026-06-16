Neufraunhofen präsentiert zwei Zugänge

Auch beim SV Neufraunhofen wurde in der Sommerpause fleißig am Kader für die neue Spielzeit in der Bezirksliga West gearbeitet. Nachdem drei wichtige Spieler in der Sommerpause den Verein verließen bzw. aufhörten, konnten die Grafen mit Tim Langmeier und Luca Mohr zwei Youngster verpflichten, die sich ihre Sporen bereits in der Kreisliga verdient haben.
Der 22-jährige Tim Langmeier kommt vom Nachbarverein FC Velden-Eberspoint an die Wambacher Straße. Der wendige Mittelfeldspieler gehörte bereits als A-Jugendlicher zum Stammpersonal der Herren und hat sich in den letzten drei Jahren zur absoluten Schlüsselfigur beim FCVE entwickelt. "Es freut uns wahnsinnig, dass sich Timmi dazu entschlossen hat, bei uns den nächsten Schritt zu gehen. Er ist einer der besten Mittelfeldspieler der Kreisliga und wird uns definitiv verstärken", ist Claus Riedi, Sportlicher Leiter des Bezirksligisten überzeugt.
Für die dünn besetzte Abwehr konnten die "Grafen" mit Luca Mohr einen weiteren jungen Spieler mit Erfahrung gewinnen. Der 20-Jährige durchlief das NLZ der SpVgg Landshut und kam über den SC Buch am Erlbach zum DJK-TSV Ast. Dort kam er schon als Juniorenspieler in der Herrenmannschaft, als diese in die Kreisliga aufstieg. In der vergangenen Saison eroberte sich der Linksfuß einen Stammplatz in Ast und hielt mit dem Verein via Relegation die Kreisliga. Nun folgt der nächste Schritt für Mohr: Der in die Bezirksliga. Riedi berichtet von "schnellen und unkomplizierten Gesprächen. Wir hatten Bedarf in der Defensive und bekommen mit Luca ein aufstrebendes Talent, das uns schnell weiterhelfen wird."
Am 18. Juni startet die erste Mannschaft des SVN mit einer Fitnesseinheit in die vierwöchige Vorbereitung auf die Bezirksliga-Spielzeit. Dabei hat Cheftrainer Christian Endler fünf Testspiele geplant. Zuhause empfängt der SVN den TSV Dorfen (Bezirksliga Oberbayern, 26.06.), den FC Bonbruck/Bodenkirchen (Kreisliga Isar-Rott, 28.06.) und die SG Johannesbrunn/Binabiburg (Kreisliga Isar-Rott, 01.07.), ehe man in Eberspoint beim FC Velden-Eberspoint testet (Kreisliga Isar-Rott, 04.07.). Die Generalprobe ist ein echtes Highlight im Waldstadion: Am 11. Juli kommt Bayernliga-Aufsteiger TSV 1880 Wasserburg nach Neufraunhofen.