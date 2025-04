Neufraunhofen patzt - Teisbach übernimmt Platz 1 - Landau atmet auf

Führungswechsel in der Bezirksliga West! Der SV Neufraunhofen hat völlig überraschend beim Tabellenvorletzten FC Eintracht Landshut mit 0:1 den Kürzeren gezogen und muss den Platz an der Sonne deshalb an den FC Teisbach abgeben, der den TV Aiglsbach auf heimischen Geläuf souverän mit 3:1 in Schach hielt. In Lauerstellung befindet sich der TV Schierling, der gegen den FSV VfB Straubing einen überzeugenden 5:0-Heimerfolg feiern konnte.



Im Tabellenkeller hat der FSV Landau den Anschluss zum rettenden Ufer mit einem 2:1-Sieg beim FC Walkertshofen wieder herstellen können. Groß bleiben die Sorgen beim FC Simbach, der gegen den FC Ergolding eine empfindliche 0:4-Pleite kassierte, und beim ASCK Simbach, der beim TSV Langquaid mit 2:3 das Nachsehen hatte. Schlusslicht TSV Ergoldsbach verbuchte beim ATSV Kelheim ein achtbares 1:1-Remis, das für die Viehbeck-Mannen im Kampf um den Ligaerhalt dennoch zu wenig ist. Die TuS Pfarrkirchen verpasste es, sich von der gefährdeten Zone abzusetzen. Die Rottaler fingen sich beim SV Türk Gücü Straubing kurz vor Spielende den Gegentreffer zum 2:2-Endstand ein.