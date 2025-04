Neufraunhofen patzt erneut - Türk Gücü und TuS sind durch

– Foto: Alfred Brumbauer

Der SV Neufraunhofen ist ausgerechnet in der Crunch-Time der Bezirksliga West in einer Ergebniskrise. Das 2:2-Remis gegen den personell dezimierten ATSV Kelheim, der unter anderem auf Co-Spielertrainer Kamil Hein, Torjäger Nico Pollmann und Abwehrchef Tobias Kellner verzichten musste, bedeutete das vierte sieglose Match in Folge. Zudem sah Torhüter Thomas Huber in der Nachspielzeit Rot. Primus FC Teisbach konnte seinen Vorsprung damit auf drei Punkte vergrößern.



Der SV Türk Gücü Straubing und die TuS Pfarrkirchen können endgültig für eine weitere Bezirksliga-Spielzeit planen. Die Demür-Elf feiert gegen den 2025 immer noch punktlosen(!) FC-DJK Simbach einen ungefährdeten 4:1-Erfolg und knackte damit die 40-Punkte-Marke. Vier Zähler weniger hat die TuS Pfarrkirchen, für die aber nach einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Landshut, der damit mit eineinhalb Bein in der Kreisliga steht, auch nichts mehr nach hinten anbrennen wird.



DerTSV Ergoldsbach, der das Nachbarduell gegen den formstarken TSV Langquaid mit 0:3 in den Sand setzte, wird den Gang in die Kreisliga nicht mehr verhindern können.







Murat Demür (Trainer Türk Gücü Straubing): "Gegen einen sehr defensiv eingestellten und nach vorne relativ mutlos agierenden Gegner waren wir über die gesamte Spieldauer die tonangebende Mannschaft. Wir haben geduldig gespielt, uns viele Chancen erarbeitet und uns auch durch den 1:1-Ausgleichstreffer nicht aus dem Konzept bringen lassen. Jetzt sind wir endgültig durch und dürfen uns darüber freuen. Aufgrund unserer personellen Probleme sind die Leistungen in den letzten Wochen sehr hoch einzuschätzen."



Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Wir hatten in den ersten 15 Minuten schon drei Hochkaräter, die der starke Eintracht-Keeper allesamt entschärft hat. Die Gäste legten ihren Fokus auf die Abwehrarbeit und wollten mit langen Bällen kontern. Bis auf ein, zwei brenzlige Aktionen sind wir aber nicht ernsthaft in Bedrängnis gekommen und hatten nach vorne immer wieder unsere Momente. Wir haben die Partie dominiert und auch in der Höhe absolut gewonnen. Mit 36 Punkten sollte wir den Klassenerhalt in der Tasche haben, wollen aber in den verbleibenden vier Spielen nicht nachlassen. In der gesamten Rückrunde haben wir erst einmal verloren und unsere Serie möchten wir fortführen."











Franz Fuchsbrunner (Sportlicher Leiter TSV Langquaid): "Der Schlüssel zum Erfolg war heute, dass wir fünfmal wechseln und viel Qualität nachlegen konnten. Ergoldsbach hat es uns nicht leicht gemacht. Am Ende war es aber ein absolut verdienter Sieg, zumal wir nur eine zwingende Chance des Gegners zugelassen haben."