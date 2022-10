Neufraunhofen möchte Ergolding erstmals schlagen

Als nur eine von zwei Mannschaften konnte der FCE den Aufsteiger in der Vorrunde bezwingen und erwischte ihn beim 3:1 zum Saisonauftakt kalt. Anschließend ging es für den SV Neufraunhofen jedoch steil bergauf, wohingegen sich in Ergolding Licht und Schatten abwechselten. Das Team von Michael Heckner bot Spitzenteams wie Landau, Dingolfing und Aiglsbach stets Paroli, verlor aber zu oft gegen Kellerkinder wie Simbach/Landau oder Eintracht Landshut.

Für die Vilstaler ist es nach wie vor ein wenig surreal, denn dass man als Aufsteiger nach der Hälfte der Saison von Platz eins der Bezirksliga thront, ist alles andere als selbstverständlich. In der nun anstehenden Rückrunde möchte die Mannschaft von Trainer Alexander Auhagen an die Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen und hat nun mit Angstgegner FC Ergolding erneut ein dickes Brett vor der Brust.

Der SV Neufraunhofen empfängt als frischgebackener Herbstmeister der Bezirksliga West den FC Ergolding im schmucken Waldstadion und möchte sich am Sonntag um 16 Uhr für die 3:1-Hinrundenpleite revanchieren.

Dabei zeichnet die Heckner-Elf ein hoher Ballbesitzanteil aus, der aber aufgrund der Ineffektivität vor dem Tor zu oft im Sande verläuft. Der SV Neufraunhofen kennt den FCE und wird seine Lehren daraus gezogen haben, zumal man sich auch im Pokal schon gegenüberstand und dort erst im Elfmeterschießen (9:8) den Kürzeren zog. Gewinnen will der SVN am Sonntag ohnehin unbedingt, denn bisher holte man in sieben Aufeinandertreffen lediglich zwei Remis und hatte fünfmal das Nachsehen.

„Wir wollen gewinnen, dazu muss aber viel passen“, weiß Neufraunhofens Co-Spielertrainer Daniel Treimer, der sich sehr auf das Duell mit seinem Ex-Klub freut. „Ich denke auch die Zuschauer dürfen sich auf ein richtig gutes Spiel freuen.“ Personell hat man beim SV Neufraunhofen den gleichen Kader wie beim 4:2-Heimsieg in der Vorwoche gegen den FC Simbach zur Verfügung.

Kader: Huber, Brenninger Daniel, Brenninger Stefan, Brenninger Tobias, Dachs, Eglhuber Nico, Forster, Gerauer, Koller, Kratzer Roman, Manhart, Rückauf, Schediwy, Schmid, Treimer.