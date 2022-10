Neufraunhofen mit Last-Minute-Ausgleich im Spitzenspiel

Es war ein irres Finale in einem hochklassigen Bezirksliga-Match, als der SV Neufraunhofen in Person von Stefan Brenninger am Mittwochabend doch noch einmal zurückschlug. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf der agile Linksfuß per Dropkick in den Winkel und schoss seinen SVN gegen FSV Landau doch noch zum Punktgewinn.

Zuvor musste das Team von Alexander Auhagen jedoch erst einen 2:0-Rückstand wettmachen, den man sich vor allem durch viele vergebene Torchancen selbst einbrockte. Die erste Gelegenheit gehörte aber dem FSV Landau in Person von Torjäger Anton Metzner, der im Sechzehner verzweifelt Elfmeter forderte. In der wahnsinnig schnellen Anfangsphase zeigte aber auch die Heimelf ihr Können und hatte durch Stefan Brenninger die größte Chance im ersten Durchgang. Der scheiterte aber an einer tollen Fußabwehr von Keeper Thomas Deingruber (11.), ehe er nur kurze Zeit später, ebenfalls freistehend, über den Kasten zielte. Bei den Hausherren gab es in der 36.Minute einen Bruch im Spiel, als der erste genesene Florian Schoene verletzt raus musste. Nur zwei Minuten später nutzte Landau einen Stockfehler des SVN. Matthias Reichl bediente Metzner, der mit dem Innenpfosten seinen 13.Saisontreffer erzielte (38.).