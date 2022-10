Neufraunhofen mit irrem Lucky-Punch gegen Ergolding

Das Sonntagsspiel zwischen dem SV Neufraunhofen und dem FC Ergolding war ihr Eintrittsgeld definitiv wert. Nach 89 Minuten fiel der eigentlich überfällige Treffer für den FCE per Freistoß, den der Schiedsrichter aber zurücknahm und Neufraunhofen in der Nachspielzeit mit dem ersten Torschuss zum alles andere als verdienten Sieg traf. Damit bleiben die Vilstaler Spitzenreiter in der Bezirksliga West.

"Ich spiele schon wirklich lange Fußball, aber sowas habe ich noch nie erlebt", fasste Co-Spielertrainer Daniel Treimer nach dem Schlusspfiff die Partie zusammen. Denn eigentlich hatte an diesem Tag der FC Ergolding den Sieg mehr als verdient und war diesem eine Minute vor dem Ende auch sehr nahe. Kevin Treis verwandelte einen direkten Freistoß, rutschte bei diesem jedoch weg und schoss dabei sein eigenes Standbein an. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten nahm der gut leitende Schiedsrichter Philipp Spateneder den Treffer regelkonform zurück.

Dabei hatten die Landshuter Vorstädter zuvor schon richtig dicke Gelegenheiten und dominierten den an diesem Tag sehr schwachen SVN nach Belieben. Aziz Ouro Agrignan scheiterte per Kopfball an Torhüter Thomas Huber sowie nach einem Gewaltschuss am Pfosten. Auch gegen Julius Drück und Thomas Sigl rettete Huber im ersten Durchgang sein Team und avancierte im zweiten Durchgang endgültig zum Matchwinner. "Wir können uns heute wirklich bei ihm bedanken. Wahnsinn, was er gehalten hat. Er hat ungelogen achtmal im Spiel gehalten, als Ergolding frei aufs Tor zugelaufen ist", lobt Treimer seinen Schlussmann in höchsten Tönen.