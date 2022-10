Neufraunhofen krönt sich zum Herbstmeister

Von Beginn an nahm der SVN die Favoritenrolle an und dominierte das Spiel. Bis auf den letzten Pass hatten die Gäste aus Simbach dem wenig entgegenzusetzen und hatten nach einer Viertelstunde Glück, dass der freistehende Michael Gerauer den Ball nicht an Keeper Patrick Skeide vorbeibrachte. Simbach versuchte fast ausschließlich über lange Bälle zum Erfolg zu kommen und erzielte mit der ersten Chance in der 23.Minute die Führung. Nach einer tollen Kombination über rechts blieb Tobias Lieb regelwidrig im Zweikampf am Ball und legte mustergültig für Samuel Guth auf. Neufraunhofen zeigte sich nicht geschockt und hatte Minuten später die große Chance durch Stefan Brenninger, aber auch er kam nicht an Skeide vorbei. In der 33.Minute wurde Brenninger dann bei einem Querpass im Sechzehner gefoult und Daniel Treimer verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich.

Nach der Pause erwischte Simbach die Hausherren eiskalt. Tobias Lieb wurde nicht wirklich angegriffen, konnte aus Sechzehnmetern frei abschließen und den Abpraller selbst ins Tor abstauben (46.). Die Vilstaler kamen diesmal nicht so schnell zurück und hatten erst in der 66.Minute die Kopfballchance von Stefan Brennigner. Vier Minuten später erzielte dieser nach mustergültigem Querpass von Nico Eglhuber den verdienten Ausgleich. Michael Gerauer erhöhte dann nach Zuspiel von Daniel Brenninger mit einem satten Linksschuss und drehte so per Doppelschlag die Partie (73.). Anschließend scheiterten Stefan Brenninger und Michael Koller jeweils nach einem Sololauf am Pfosten, ehe sich Simbach in der 80.Minute dezimierte. Johannes Niedermeier konnte den durchgebrochenen Gerauer nur noch mittels einer Notbremse stoppen und sah von Referee Christoph Kirchberger die Rote Karte. Zwei Minuten später machte Co-Spielertrainer Daniel Treimer, nach einem Gerauer-Querpass, mit dem 4:2 endgültig den Deckel drauf. „Auch wenn es schwer war haben wir am Ende verdient gewonnen. Jetzt sind wir Herbstmeister und das dürfen wir genießen“, so der glückliche Treimer nach dem Spiel.