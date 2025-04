Neufraunhofen-Krise: »Haben derzeit ein Kopfproblem«

Der SV Neufraunhofen sah in der Bezirksliga West lange Zeit bereits wie der sichere Meister aus, doch fünf Spieltage vor Schluss mussten die Kicker aus dem Landkreis Landshut die Tabellenführung an den FC Teisbach abgeben. Im Kalenderjahr 2025 konnten Haas, Koller & Co. nur 8 von 18 möglichen Punkten holen und blieben zuletzt dreimal in Folge sieglos. Am Dienstagabend zog der Landesliga-Absteiger beim Tabellenvorletzten. FC Eintracht Landshut mit 0:1 den Kürzeren.

"Das Spiel bei der Eintracht war der Tiefpunkt. Nun kann es eigentlich nur wieder aufwärts gehen", schmunzelt Torjäger Michael Gerauer, der beim SV Neufraunhofen zugleich erster Vorsitzender ist. Die Situation schätzt der 34-Jährige realistisch ein: "Es war nicht zu erwarten, dass wir nach dem Abstieg gleich wieder ganz vorne mitmischen. Vor allem in der Vorrunde ist es top gelaufen, aktuell haben wir aber leider keine gute Phase. In den sogenannten talentfreien Bereichen sind wir momentan nicht gut, zudem klappt in unserem Offensivspiel, das eigentlich unsere Stärke ist, wenig bis gar nichts. Wir haben derzeit ein Kopfproblem." Gerüchte, wonach der SVN gar nicht in die dritthöchste Amateurklasse möchte, dementiert der Ausnahmefußballer: "Das ist Quatsch. Wir wollen immer das Maximum herausholen, aber ab und zu läuft es halt mal nicht wie gewünscht. Von unserer Vereinsstruktur her sind wir in der Bezirksliga zweifellos besser aufgehoben, aber wenn es nochmal nach oben gehen sollte, werden wir das auch wieder machen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion."







In den fünf noch ausstehenden Begegnungen hofft Michael Gerauer auf eine Trendwende: "In der Landesliga Mitte hat man am Beispiel Hauzenberg gesehen, wie schnell es sich wieder in die andere Richtung drehen kann. Der Fußball ist oft nicht erklärbar, daher ist für uns noch alles möglich. Natürlich möchten man am Ende nicht Dritter sein, wenn man monatelang die Tabelle angeführt hat. In dreieinhalb Wochen sind wir schlauer." Am Sonntag gastiert der Rangvierte ATSV Kelheim in Neufraunhofen. "Vielleicht tun wir uns gegen einen Gegner, der selbst auch aktiven Fußball spielen wird, leichter. Trotz der kleinen Ergebnisdelle herrscht bei uns keine schlechte Stimmung und wir machen uns bestimmt wegen drei siegloser Spiele nicht verrückt", betont Universal-Mann Gerauer.