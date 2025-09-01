Neufraunhofen II unterliegt Tabellenführer Kirchberg am Sommerfest

Zweite Niederlage in Folge für den SV Neufraunhofen II in der Kreisklasse Landshut. Am 6.Spieltag unterlagen die kleinen Grafen zum Sommerfest-Sonntag dem Tabellenführer TSV Kirchberg mit 0:3 (0:1), während die dritte Mannschaft im 9-gegen-9 gegen Kirchberg II klar mit 8:0 (3:0) die Oberhand behielt.
Die Elf von Jonas Huber musste noch vor Anpfiff Tobias Bauernschmid ersetzen, hatte aber nach wenigen Minuten durch einen Pfostenhammer aus 25 Metern von Hannes Karl die große Chance. Im Gegenzug war Kirchbergs Martin Obermeier nach einem simplen langen Ball durch und erzielte die Gästeführung (2.). Die Partie blieb hitzig. Markus Hinfurtner schoss aus 20 Metern drüber, ehe Karl TSV-Keeper Tobias Schmidkofer zu einer Glanzparade zwang. Nach einer halben Stunde köpfte ein Abwehrspieler in den Lauf von Hannes Karl, der allein vor dem Torhüter das Gastgeschenk verwehrte und drüber bolzte. Im Gegenzug landete ein Pfostenschuss in den Armen von Keeper Michael Schmid, ehe Hinfurtner allein vor Schmid vorbeizielte.
Nach der Pause langte Maximilian Nitzl zu beherzt hin und musste Zehn-Minuten zuschauen. Kurz vor Ablauf der Strafe waren sich Torhüter und Abwehr bei einer Ecke nicht einig und Martin Obermeier nagelte das Leder zum 0:2 ins Netz (57.). Die Partie nun so gut wie entschieden. Nach einem Einwurf und der folgenden Flanke machte Obermeier mit einem Kopfballtor endgültig den Deckel drauf. Der SVN hatte bis auf eine Landersdorfer-Möglichkeit nichts mehr entgegenzusetzen und bei einem Pfostenschuss Glück, nicht den vierten Treffer zu kassieren.