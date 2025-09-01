Neufraunhofen II unterliegt Tabellenführer Kirchberg am Sommerfest

Zweite Niederlage in Folge für den SV Neufraunhofen II in der Kreisklasse Landshut. Am 6.Spieltag unterlagen die kleinen Grafen zum Sommerfest-Sonntag dem Tabellenführer TSV Kirchberg mit 0:3 (0:1), während die dritte Mannschaft im 9-gegen-9 gegen Kirchberg II klar mit 8:0 (3:0) die Oberhand behielt.

Die Elf von Jonas Huber musste noch vor Anpfiff Tobias Bauernschmid ersetzen, hatte aber nach wenigen Minuten durch einen Pfostenhammer aus 25 Metern von Hannes Karl die große Chance. Im Gegenzug war Kirchbergs Martin Obermeier nach einem simplen langen Ball durch und erzielte die Gästeführung (2.). Die Partie blieb hitzig. Markus Hinfurtner schoss aus 20 Metern drüber, ehe Karl TSV-Keeper Tobias Schmidkofer zu einer Glanzparade zwang. Nach einer halben Stunde köpfte ein Abwehrspieler in den Lauf von Hannes Karl, der allein vor dem Torhüter das Gastgeschenk verwehrte und drüber bolzte. Im Gegenzug landete ein Pfostenschuss in den Armen von Keeper Michael Schmid, ehe Hinfurtner allein vor Schmid vorbeizielte.