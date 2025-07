Neufraunhofen II mit Auftaktunentschieden

Die zweite Mannschaft des SV Neufraunhofen ist mit einem 1:1-Unentschieden in die erste Kreisklassen-Saison gestartet. Nach dem Rückstand durch einen Elfmeter glich Korbinian Eglhuber gegen die SG Weihmichl/Neuhausen in der Schlussphase aus.

Nachdem Keeper Michael Schmid zu Beginn zweimal glänzend parierte, kam der SVN immer besser ins Spiel und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Kurz nach der Pause ging trotzdem die SG per Foulelfmeter durch Florian Gerauer in Führung (53.). Korbinian Eglhuber glich in der 80.Minute nach einem Gestochere im Strafraum aus. Zuvor und auch anschließend ließen Hannes Karl und Simon Eglhuber noch beste Chancen auf den Siegtreffer aus. Die Ampelkarte von Florian Szabo in der Nachspielzeit änderte nichts mehr am Geschehen.