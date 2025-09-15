Neufraunhofen II durchbricht Niederlagen-Serie in zwölf Minuten

Durchschnaufen hieß es am Sonntagnachmittag beim SV Neufraunhofen II. Gegen den Tabellendritten SV Oberglaim durchbrachen die kleinen Grafen die Serie von drei Niederlagen und gewannen in einem packenden Spiel mit 4:3 (4:1).

Dabei startete die Partie denkbar unglücklich für den SVN. Michael Hartung zog nach fünf Minuten von der Mittellinie ab und sein Ball schlug unter der Latte zum 0:1 ein. Der Favorit machte weiter druck, aber einen Freistoß fischte Keeper Philipp Penker sehenswert aus dem Kreuzeck. Auch die Grafen wagten sich nun nach vorne. Florian Szabo tanzte nach 25 Minuten die Abwehr aus und lupfte das Spielgerät zum Ausgleich in die Maschen. Oberglaim war sichtlich geschockt und bekam das 2:1 eingeschenkt. Lukas Schwaiger fand mit einem Maß-Freistoß den Kopf von Simon Eglhuber (30.). Zwei Minuten später probierte es Luca Bade aus der Distanz und erhöhte mit dem Kracher auf 3:1. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Julian Landersdorfer, der einen Sololauf mit dem 4:1 für Schwarz-Weiß krönte.