Neufraunhofen hält gegen Landesligisten gut mit

Der Bezirksligist SV Neufraunhofen hat eine ordentliche Testspiel-Premiere hingelegt. Gegen den Mitte-Landesligisten 1.FC Passau unterlag das Team von Trainer Christian Endler knapp mit 3:2, verkaufte sich aber teuer.

Zu Beginn nahem der SVN das Heft in die Hand und ging folgerichtig in Führung. Stefan Brenninger legte uneigennützig für Florian Schoene quer (11.). Passau benötigte einen Standard um ins Spiel zu finden. Maximilian Moser köpfte eine Freistoßflanke zum Ausgleich ein (21.). Nur zwei Minuten später legte Jakob Holzinger nach. Im Getümmel schoss er aus 13 Metern ein (23.). Für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte Moser kurz nach der Halbzeit, als er nach einem Konter freistehend nur noch einschieben musste (47.). Im Anschluss gab es auf beiden Seiten noch gute Chancen. Den letzten Treffer erzielten die Grafen in Person von Stefan Brenninger durch einen Foulelfmeter nach Foul an Manuel Eckl (72.).