Neufraunhofen fährt zum Gipfel nach Aiglsbach

Beim TVA lief es nach dem Abstieg in der Relegation erst vor kurzem wieder an. Zu Beginn der Saison wechselten sich Sieg, Unentschieden und Niederlage aufgrund vieler Ausfälle zu häufig ab und man brauchte etwas, um wieder in Form zu kommen. Diese Form hat die Elf von Michael Wittmann zuletzt aber wieder gefunden und konnte aus den letzten fünf Spielen stolze vier Siege einfahren. Die Niederlage am vergangenen Samstag gegen ebenfalls formstarke Kelheimer sollte dabei nur ein Ausrutscher sein.

Dieses eine Spiel hat es jedoch in sich. Der SVN gastiert bei keinem geringerem als dem TV Aiglsbach. Der ehemalige Landesligist gilt als einer der Favoriten auf die Meisterschaft und möchte dies im Topspiel am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gegen Tabellenführer Neufraunhofen unter Beweis stellen.

Dabei gab es zur Niederlage in Kelheim auch parallelen zum Hinspiel gegen den SVN. Fast eine Halbzeit agierte der TVA dabei in Überzahl, konnte aber in Neufraunhofen nur noch einen Punkt mitnehmen und verlor gar in Kelheim. Am Sonntag stehen sich jedoch zwei andere Teams gegenüber. Aiglsbach hat sich wiedergefunden und will mit einem Sieg den Kontakt zur Spitze halten. Die Vilstaler wollen ihre starke Form auch mit ins letzte Spiel nehmen und als Aufsteiger in der Aiglsbacher Sommerau bestehen.

"Wir treffen am Sonntag auf eine starke, wenn nicht die stärkste Mannschaft in der Bezirksliga West. In der Aiglsbacher Sommerau wird es mit Sicherheit ein intensiver Schlagabtausch, bei dem die Tabellenplätze keine Aussagekraft haben werden", sagt Neufraunhofens Cheftrainer Alexander Auhagen vor der Partie. Personell kann der SVN bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. Johannes Manhart kehrt dabei nach überstandener Grippe in den Kader zurück.

Kader: Huber, Brenninger Daniel, Brenninger Stefan, Brenninger Tobias, Dachs, Eglhuber Nico, Forster, Gerauer, Koller, Kratzer Roman, Manhart, Rückauf, Schediwy, Schmid, Schoene, Treimer.