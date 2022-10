Neufraunhofen empfängt Simbach zum Hinrundenabschluss

Mit dem Sieg in Teisbach kehrte der SV Neufraunhofen zurück an die Tabellenspitze der Bezirksliga West. Das Aufsteigerduell mit dem FC-DJK Simbach bei Landau will die Mannschaft von Alexander Auhagen nun zuhause gewinnen und somit auch zur Saisonhälfte ganz oben stehen. Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr im Waldstadion.

Der SV Neufraunhofen hat die abgelaufene Woche zur Regeneration genutzt. Zuvor standen mit dem Nachholspiel gegen Landau (2:2) und dem Vergleich in Teisbach (2:3) innerhalb von fünf Tagen zwei kräftezehrende Spiele auf dem Programm. Dass man nun wieder von ganz oben grüßt, spielt beim SVN aber nur eine untergeordnete Rolle. „Solange wir oben dabei sind, haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun“, fasst Co-Spielertrainer Daniel Treimer die Situation ganz pragmatisch zusammen. Trotzdem kann und soll mit einem Sieg am Sonntag die Herbstmeisterschaft eingefahren werden.

Ein vermeintlich leichtes Los kommt da mit dem FC Simbach nach Neufraunhofen. Als Meister der Kreisliga Isar/Rott qualifizierte man sich im vergangenen Jahr erstmals für die Bezirksliga, tut sich in der neuen Liga aber noch ein wenig schwer. Mit drei Siegen und vier Remis tummelt sich die Mannschaft von Hans-Peter Kerscher mit 13 Punkten auf einem Relegationsplatz. Trotzdem zeigte der FC schon starke Leistungen und verlor beispielsweise gegen Spitzenteams wie Aiglsbach und Dingolfing jeweils nur knapp mit 3:4. Zwischendurch setzte man mit Siegen in Teisbach und gegen Ergolding auch kleine Ausrufezeichen.

Im Lager der Vilstaler erwartet man einen robusten Gegner, der in dieser Spielzeit mit 38 Gelben Karten die meisten der Liga gesammelt und den Abstiegskampf so angenommen hat. Zudem bekam Simbach bereits sechs Elfmetern zugesprochen, was von einer schnellen und gewitzten Offensive zeugt.